El espeluznante accidente de Lucas Eguibar en la Copa del Mundo de China: "Bastante que estoy vivo..."

Lucas Eguibar sufrió una aparatosa caída en los cuartos de final de la Copa del Mundo de China que le ha dejado "los dos tobillos doloridos y algo conmocionado por el impacto", tal y como ha explicado él mismo en una publicación en sus redes sociales en la que aparece postrado en la cama de un hospital.

Un fuerte accidente que podría haber acabado mucho peor

La imagen del traspiés es impactante teniendo en cuenta que cayó con mucha fuerza tras un salto y se desequilibró en el aire. Su brazo fue lo primero que impactó contra el suelo pero enseguida se golpeó la cabeza y dio una vuelta de campana antes de deslizarse por el hielo de espaldas.

La caída fue tan peligrosa que él mismo agradeció estar vivo y haber salido prácticamente indemne: "Me siento muy agradecido de estar sano y salvo después de lo de hoy...", admitió tras reconocer que se perderá la Copa del Mundo. Además, la mala noticia es que no podrá luchar por las medallas en el Mundial de snowboard cross que se disputó en Dongbeiya (China).

"En tres semanas estaremos en los Juegos Olímpicos"

"No fue la forma en la que imaginaba cerrar estas carreras. Un golpe muy fuerte en el que me ha dejado con los dos tobillos doloridos y algo conmocionado por el impacto. Hay veces que se nos olvida lo que nos jugamos cuando salimos a competir. Por suerte no ha pasado nada grave, los exámenes médicos han salido bien y dentro de poco estaré de vuelta al 100%.

Mañana tocará descansar y ver la siguiente Copa del Mundo desde la TV. No nos llevamos los resultados que buscábamos, pero si algo mucho mas valioso: el aprendizaje en estas situaciones. Esto también forma parte del camino. Me siento muy agradecido de estar sano y salvo después de lo de hoy.

Ahora la mente ya está puesta en lo que viene. Unos días de vuelta a casa a recuperarme y en 3 semanas estaremos en los Juegos Olímpicos. Gracias de todo corazón a por los mensajes y el apoyo. Te caes, te levantas... seguimos soñando", explicó en un mensaje hace unas horas.

Por otra parte, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 no está en peligro, y es que el deportista de 31 años es uno de los favoritos para sumar medallas en los Juegos que comenzarán el próximo 6 de febrero. Será su cuarta participación olímpica después de Sochi 2014 y Pekín 2022, donde consiguió sendos diplomas, y Pyeongchang 2018.

