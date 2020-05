La joven luchadora Hana Kimura se suicida tras ser víctima del 'ciberacoso' y lo publica en redes: "Soy débil, lo siento"

La joven luchadora Hana Kimura se ha suicidado con tan solo 22 años tras recibir acoso en redes sociales después de participar en un reality show de televisión. Una noticia que ha conmocionado a Japón.

La luchadora de MMA dejó un impactante mensaje de despedida antes de quitarse la vida, junto a unas imágenes en las que se podía apreciar que se había cortado las venas. Posteriormente, tanto el mensaje como las imágenes fueron borradas.

"Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Adiós", publicó la japonesa poco antes de morir.

Hana Kimura era víctima del 'ciberacoso' en las redes sociales desde que participó en un reality show. Stardom, empresa a la que pertenecía la nipona, ha lamentado profundamente la noticia, que ha dejado en shock al mundo de la lucha libre. No es la primera vez que ocurre algo parecido, aunque esta vez ha terminado en una auténtica tragedia.

La lucha, que paró como el resto de deportes por la crisis del coronavirus, ya ha regresado en algunos países del mundo, extremando al máximo las medidas de seguridad para evitar un nuevo brote, lo mismo que ocurre en otros deportes como el fútbol.