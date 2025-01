Jorge Pastor y su viaje a Camboya para enfrentarse al 'codo asesino': "Sabía que iba a ganar. Salí a ganar y gané"

De Colmenar Viejo (Madrid) a pelear con los mejores en Camboya. Jorge Pastor se ha hecho un nombre en el Muay Thai a base de constancia y disciplina, nunca se pierde un entrenamiento y no hay excusas para el peleador español.

"No es que tenga un talento natural para este deporte, él lo que tiene es constancia y quiere llegar. Cualquier excusa a otra persona le vale para parar, a él le vale para seguir", asegura Israel Palomeque, entrenador de Jorge Pastor, a Antena 3 Deportes.

El luchador madrileño de Muay Thai viajó hace unas semanas a Camboya para poder participar en un famoso torneo del país asiático y regresó con una gran victoria ante Phal Shophon, apodado el 'codo asesino'. Ni pelear en otro país ni que le cambiaran el rival a última hora lograron frenar a Jorge Pastor.

"En principio iba a pelear con otro chico y, en el último momento, hubo un cambio de rival y yo dije que sí... Yo quería con el mejor y a por el mejor. Yo quería ganar y antes de salir, sabía que iba a ganar. Salí a ganar y gané", explica Jorge Pastor a Antena 3 Deportes.

Ahora se prepara para regresar a Camboya el próximo mes de febrero para revalidar su título. Su secreto, como el propio Jorge reconoce, es no faltar nunca a un entrenamiento y nunca buscar excusas.

"La constancia, el no parar. Desde que he empezado a pelear no he faltado ni un día. ¿Mis objetivos? Ahora, a corto plazo, ganar el torneo. Y, después, seguir subiendo hasta dónde lleguemos, sin límites", asegura el peleador de Colmenar Viejo

