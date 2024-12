Nayanesh Ayman, el primer español campeón del mundo de Muay Thai: "Hay que tener sueños"

Nayanesh Ayman viene de superar una lesión de rodilla que le ha tenido dos años alejado de la competición. Llegó a pensar incluso que no volvería a subirse a un ring de lucha. En 2023 fue operado y su recuperación no ha sido fácil, pero sus ganas de sobreponerse y de seguir en el combate le han llevado a ser campeón del mundo y campeón intercontinental de Muay Thai en Italia. Tras su victoria, él mismo dice que está en su mejor momento y que los malos tiempos ya han pasado. Han sido horas de entrenamiento las que ha vivido con su entrenador y su equipo en el gimnasio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en el que entrena. Un equipo que le ha ayudado a no rendirse y a trabajar con él para para convertirse en campeón del mundo.

"Ahora estoy mejor que nunca", explica Nayanesh Ayman a Antena 3 Deportes.

Su rival en el último combate ha sido un consagrado luchador tailandés, Sudsakorn Sor Klinmee, que primero fue su ídolo y ahora su oponente al que además ha ganado por KO en el cuarto asalto.

"Gané los tres primeros asaltos y gané por KO el cuarto", cuenta Nayanesh Ayman a Antena 3 Deportes desde Italia horas después de proclamarse campeón. El luchador nacido en la Repblica Democrática del Congo, nos muestra muy orgulloso los cinturones que acreditan su título y que guarda con la ilusión de poder mostrarlos algún día en una exposición que le reconozca todas sus méritos.

Su afición por la lucha y por el Muay Thai le viene desde pequeño, siempre quiso ser fuerte como Muhammad Alí para proteger a su madre, una mujermaltratada por su pareja, junto a la que tuvo que vivir episodios violentos y a la que siempre quiso defender y proteger. "No quería que nadie le pusiera la mano encima a mi madre y quise ser fuerte por eso", era el deseo de Nayanesh cuando desde pequeño vio como su madre tuvo que enfrentarse a los malos tratos.

Ahora, Nayanesh quiere disfrutar de esta navidad en familia, celebrar con su madre, sus hermanos y sus amigos estas fiestas y disfrutar de sus recientes títulos que son para él sus regalos adelantados de Reyes. Antes de que termine el año tiene previsto viajar a Tailandia donde tiene varios combates cerrados y nos anuncia sorpresas y triunfos para los próximos meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com