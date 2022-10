Jon Rahm prolongó su idilio con el Club de Campo Villa de Madrid y sumó su tercera victoria en el Abierto de España -259 golpes (25 bajo par)-, un registro con el que iguala a Severiano Ballesteros.

El golfista español, de 27 años, aguantó la presión del australiano Min Woo Lee en la última vuelta del domingo para dejar sentenciada su tercera victoria en el abierto español y lograr emular a Ballesteros, aunque con 11 años menos que el genial golfista de Pedreña.

Severiano Ballesteros conquistó el campeonato en 1981, 1985 y 1995, y Rahm lo ha hecho ya en las ediciones de 2018, 2019 y 2022.

"No hay semana más divertida para mi que esta"

"Me alegra que haya sido con una vuelta como esta. Si alguna vez hubiese soñado con igualar a Seve, haciendo mi vuelta más baja, sería como hoy. Hacer lo que he hecho hoy no puedo describirlo. Cuando haces ciertos pequeños detalles bien una vuelta como esta sale", explicó Rahm.

"El año pasado vine con ciertas expectativas que físicamente no podía cumplir. Este año he llegado con menos expectativas públicas y personales y ha salido todo mejor. No hay semana más divertida para mi que esta", confesó el golfista vasco.

Desde su última victoria en el Abierto de España, el 6 de octubre de 2019, muchas cosas han pasado en la vida de Rahm, entre ellas el nacimiento de dos hijos, Kepa (2021) y Eneko (2022), y la ilusión frustrada de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio tras dar positivo por covid-19 unos días antes de su celebración.

Pero Rahm también tocó la gloria al conquistar el Abierto de Estados Unidos de 2021, que le convirtió además en el primer español en conquistar un título que se le resistió a su admirado Severiano Ballesteros. Lo hizo, además, en el campo de Toorey Pines, el mismo en el que en 2017 ganó el Farmers Insurance Open, su primer título profesional PGA.

Arropado por la afición española, que lo idolatra, Jon Rahm unió para siempre su nombre como deportista al de Madrid, una ciudad que siempre estará ligada a él. En 2018 ganó su primer Abierto de España en el Centro Nacional de Golf y en 2029 y este 2022 en el Club de Campo.