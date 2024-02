Javier Sanz, el hombre de los 160 maratones: "En los años 70 correr era de vagos"

Cuando se dice que existen los amores a primera vista, es por algo. Javier Sanz lleva años enamorado de los maratones. Este español nacido en un pueblo, concretamente en Trescasas (Segovia) encontró su pasión en 1978 cuando decidió participar en su primera carrera oficial, la San Silvestre Vallecana (Madrid). Luego se apasionó a los maratones y desde el primero no ha parado de correrlos, hasta llegar a los 160 que tienen ya sus pies.

Sus inicios no fueron fáciles, al principio, corría por las calles de su querido pueblo y tenía que esconderse para que no le vieran. "En los años 70 me decían que correr era de vagos", reconocía a Antena 3 Deportes. Profesor de matemáticas de profesión toda su vida ha girado en torno a esta modalidad del atletismo.

Tiene miles de recuerdos de todas sus carreras, ninguno malo, y en todos ellos ha conseguido ver la línea de meta. "Siempre han venido mi mujer y mis hijas, desde muy pequeñas me han apoyado", contaba sonriente.

Su vida en Segovia

Ahora, tiene 66 años y jubilado pero se sigue dedicando a los maratones. Además, tiene un blog en torno al su pasión y en el que actualiza los corredores españoles que más veces han completado esta distancia convertida en fetiche. Y, como buen matemático conoce de sobra cuantos kilómetros han recorrido sus pies, "he hecho un total de 135.000 kilómetros a lo largo de mi vida", desvelaba la cifra a Antena 3 Deportes.

Javier tiene en su pueblo un hotel rural pensando para corredores (La Casa del Tío Telesforo) con vistas a la Sierra de Guadarrama en el que tiene más de 200 carteles en sus paredes de todos sus maratones, como si de un museo personal se tratara.

A pesar de su edad, no pierde la rutina de salir a correr y confiesa que lo hace al menos cinco días a la semana, ha recorrido todos los continentes con sus zapatillas, excepto Oceanía. Su próximo reto, el Maratón de Sevilla en unos días.