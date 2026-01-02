Ilia Topuria, citado a declarar en un juzgado tras denunciarle su exmujer por presuntos malos tratos

El luchador de la UFC Ilia Topuria deberá comparecer el próximo miércoles 7 de enero ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Móstoles, en el contexto del proceso de divorcio que mantiene con la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui, con quien tiene una hija de un año. La citación judicial se produce en un momento especialmente delicado a nivel personal para el deportista hispano-georgiano.

La causa recae en este juzgado especializado a raíz de una denuncia presentada por su expareja por presuntos malos tratos. Según ha adelantado El Mundo, la denuncia fue registrada el pasado 18 de noviembre en el Juzgado de Guardia de Móstoles y en ella se le imputan supuestos delitos de "violencia doméstica y de género", así como "lesiones y maltrato familiar", extremos que ahora deberán ser analizados en sede judicial.

Topuria denunció un "intento de extorsión"

La expareja se encuentra desde hace unos meses en pleno proceso civil de divorcio y ambos han acudido a los tribunales. La empresaria habría denunciado al hispano-georgiano por presuntos malos tratos, mientras que este comunicó el pasado 15 de diciembre haber puesto "a disposición judicial" una serie de audios, mensajes, testimonios y vídeos "para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas".

"He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo", expresó Topuria, que aseguró confirar "plenamente en la justicia" y se defendió de las acusaciones de malos tratos: "Quienes me conocen saben que jamás he ejercido la violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad".

Versiones contrapuestas

El relato que ofrecen los entornos de uno y otro es completamente diferente. Personas cercanas al luchador aseguran que fue él quien interpuso hace meses la demanda de divorcio y que "todo surge a raíz de eso". Por su parte, el círculo de la venezolana asegura que "ella no puede tener más pruebas a su favor" y que se trata de un proceso en un "acuerdo de divorcio normal" en el que se busca la mejor solución para la menor", según fuentes de Europa Press.

El Mundo también recoge que la exmujer de Topuria ha denunciado varias veces ante Guardia Civil y Policía Nacional amenazas y mensajes de acoso en sus redes sociales recibidos tras la difusión del comunicado del deportista. Habría llegado a aportar un parte de urgencias por un ingreso "por ansiedad".

En dichas denuncias se deja constancia de que existe ya una causa penal en trámite por "maltrato habitual" en el mismo juzgado de violencia sobre la mujer y se vincula el aumento de mensajes de odio a la repercusión pública del texto publicado por el campeón de la UFC, al tiempo que ella niega tajantemente haber pedido dinero para retirar las acusaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.