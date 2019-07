Dos menores de origen sierraleonés se escaparon el pasado sábado momentos antes de subir al avión de vuelta a casa, Sierra Leona, tras disputar el torneo de fútbol base Donosti Cup en San Sebastián.

La desaparición ocurrió la mañana del pasado sábado después de haber jugado la final el día anterior cuando el director de la ONG, Anthony Seydu les fue a recoger para llevarles al aeropuerto se percató de que no estaban. "Los tres chicos que dormían en la misma habitación, me llamaron para indicarme que dos de sus compañeros no estaban y que la ventana estaba abierta", relata Seydu.

Las condiciones en las que estos niños viven en Sierra Leona son muy difíciles. El Producto interior Bruto de este país es 60 veces menor que el de España. La mayoría de los niños son huérfanos de excombatientes de la guerra o perdieron a sus padres por culpa del ébola. Esta es la vida de la que querían escapar los dos menores fugados tras la Donosti Cup.