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Un grupo de niños desarrolla una pulsera inteligente para facilitar el fútbol a niños con discapacidad auditiva

La pulsera ayuda a interpretar pitidos e indicaciones sin necesidad de oír.

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Un grupo de niños desarrolla una pulsera inteligente para facilitar el fútbol a niños con discapacidad auditiva | Antena3 Noticias

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Un grupo de alumnos de entre 7 y 10 años del CEIP Blas Infante, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha desarrollado una pulsera inteligente que podría cambiar la forma en la que los niños sordos juegan al fútbol. El proyecto, impulsado junto a su profesor Luis García, surge con el objetivo de facilitar la participación de una compañera con discapacidad auditiva en los partidos del recreo.

El dispositivo ha sido probado en el propio centro educativo con resultados muy positivos. La pulsera funciona mediante vibraciones y señales visuales que permiten al usuario recibir instrucciones en tiempo real sin necesidad de escuchar. De este modo los niños con discapacidad auditiva pueden seguir el ritmo del juego sin depender de la lectura de labios o del lenguaje de signos.

El sistema se basa en tarjetas programables micro:bit que se comunican por radiofrecuencia. Tanto el árbitro como el entrenador disponen de emisores desde los que envían órdenes a las pulseras. Estas incluyen botones para indicar acciones como el inicio o final del partido, faltas o indicaciones de movimiento. Cuando la señal llega, la pulsera vibra y muestra símbolos en una pequeña pantalla incorporada en la pulsera.

La idea surgió a partir de un reto educativo planteado en clase, el encontrar una solución para que su compañera pudiera entender "los problemas de fútbol diario como cuando comienza o acaba el partido o cuando es falta", explica uno de los alumnos que ha participado en la creación del proyecto y que añade sentirse "muy orgulloso de haberlo creado con mi profesor y mis amigos".

"Más allá del resultado tecnológico, el profesor responsable ha destacado que el mayor aprendizaje ha sido el proceso de empatía y colaboración que llevó a los niños a desarrollar una solución inclusiva para su compañera", señalan desde el CEIP Blas Infante a 'Tododisca'.

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