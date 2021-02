La golfista Madelene Sagstrom desvela que sufrió abusos sexuales a los 7 años: "Me odiaba a mí misma"

La golfista Madelene Sagstrom, de 28 años, ha desvelado que sufrió abusos sexuales por parte de un adulto de su confianza cuando tenía 7 años. La sueca ha explicado los problemas físicos y mentales que sufrió a raíz de esa traumática experiencia. También ha señalado cómo Robert Karlsson, su mentor deportivo, la ayudó a superar ese trauma.

"Lo que no me di cuenta es que simplemente no me gustaba quién era. Me sentí insegura, nunca pensé que era lo suficientemente digna o lo suficientemente buena. No me gustó a quién vi en el espejo. Ni siquiera podía ponerme loción corporal en las piernas por lo mucho que odiaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma, por todo por lo que alguien más me hizo", ha señalado para la LPGA de golf.

La sueca Sagstrom, número 62 del mundo, explica que durante 16 años pensó que lo mejor para ella era mantener en secreto su historia. "Me lastimaba tanto mental como físicamente. Ese día me atormentó. Tuve pesadillas al respecto e hice todo lo que pude para escapar", ha relatado.

Por eso, reseña que durante esos años el golf eu su "salvador": "Me perdía en el juego. Y cuando jugaba, estaba bien". No obstante, finalmente en 2016 decidió liberarse explicando por primera vez su trauma a Karlsson, al que conoció en una Ryder Cup y que fue su mentor deportivo.

"Un día, en una habitación de hotel en Greenwood, Carolina del Sur, le dije que había sido abusada sexualmente de niña. Mientras me miraba, con una mezcla de sorpresa y empatía en su rostro, mi mundo entero se derrumbó. Lloré incontrolablemente", ha dicho Sagstrom. Asegura que fue "el mayor alivio" de su vida.

"Como seres humanos, todos nos enfrentamos a desafíos y traumas. Historias duras, profundas y emocionales que cambian quiénes somos y cómo nos vemos. Esta es mi historia. Una historia sobre cómo manejé el trauma y me convertí en la persona que soy hoy. Cómo he cambiado la forma en que me veo a mí mismo y veo mi propio valor. Si estás ahí fuera y te sientes solo, recuerda que no lo estás. Estamos todos juntos en esto y siempre hay luz al final del túnel", explica en Instagram.