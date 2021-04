Gloria Morales, la creador de Ballet Fit, un método de entrenamiento revolucionario

¿Qué es el Ballet Fit? Esa es la gran pregunta que se hace cualquiera que se acerca a este revolucionario método de entrenamiento, basado en el ballet y el fitness.

Su creadora es Gloria Morales, bailarina y profesora de educación física. También ha sido la encargada de traer este revolucionario método de entrenamiento en España.

"Lo que me llevó a traer Ballet Fit a España fue la unión de mis dos pasiones: el ballet y el fitness. Me parecía una respuesta muy adecuada para cubrir una demanda que había en la sociedad para trabajar el cuerpo de otra forma, reforzando la musculatura interna, la consciencia corporal y cultivar, no solamente el cuerpo, sino también la mente", indica Gloria a Women's Health.

Gloria Morales ha encontrado en el Ballet Fit la combinación ideal para ponerse en forma uniendo sus dos pasiones.

"Tardé unos dos años en organizar el plan de entrenamiento. Una vez terminado y contrastado por un equipo de profesionales del mundo del deporte y de la salud lo pude lanzar en 2015. Tuvo una gran acogida porque enseguida hubo una cadena muy grande de gimnasios con el que empezamos a trabajar Cataluña y la prensa se hizo eco de ello", explica Gloria Fuentes.