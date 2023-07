El genial baile de Paquito Navarro en el Valencia Open de pádel: "¡Es muy inventado!"

Paquito Navarro está firmando una gran temporada junto a Federico Chingotto en 2023. La pareja hispano-argentina han firmado ya tres semifinales (Bruselas, Viena y Marbella) y una final (French Open) y están ofreciendo grandes partidos y un juego de mucho nivel en todos los torneos del World Padel Tour. Y es que Chingotto y Paquito han conectado y se complementan a la perfección: muchos quilates las que juntan estas dos raquetas.

Y sobre decir que cuando Paquito Navarro está en pista el espectáculo suele estar asegurado. A sus 34 años, el sevillano mantiene intacta toda la magia de su raqueta y ese temperamento que le hace único en una pista de pádel. Y no solo dentro de la pista, como demostró antes de su duelo de octavos de final del Valencia Open de pádel. Paquito deleitó a todos con un genial baile antes de la victoria (6-3, 6-7 y 6-2) ante Gonzalo Rubio Pérez y Alejandro Arroyo Albert.

Este jueves la pareja hispano-argentina se medirá con Denis Tomas Perino y Miguel Lamperti por una plaza en los cuartos de final del Valencia Open de pádel. Unos octavos de final que se completan con los siguientes duelos: Coello-Tapia vs Nieto Ruiz-Belluati López, Bautista Ortiz-Días Martínez vs Yanguas Diez-Belasteguin, Sánchez-Capra vs Moyano-Gol Morales, Chillarón-González vs Zalba-Galán, Luque-Gutiérrez vs Dasi-Gutiérrez, DEl Castillo Marín-Benítez Lara vs Tello-Granados y Dasi-Augsburger vs Stupaczuk-Di Nenno.

Precisamente, los Superpibes llegan a Valencia tras coronarse en el Valladolid Master y obrar la gesta de derrotar a los números 1, Arturo Coello y Agustín Tapia, en un auténtico partidazo que dejó puntos increíbles en la pista central de la Plaza Mayor de Valladolid.