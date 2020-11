Zidane, sobre la lesión de Hazard: "Es una lesión más para él y lo está pasando mal"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que el partido de este martes ante el Shakhtar Donetsk en la fase de grupos de la Champions League es el "más importante" hasta el momento y la primera de las dos "finales" que les quedan para avanzar a octavos. Eso sí, el francés ha recordado que conseguir el objetivo "depende" de ellos mismos.

"Depende de nosotros. Mañana será otra final, quedan dos. Mañana será el partido más importante del grupo, porque son tres puntos que nos pueden hacer pasar de fase. Hay que pensar únicamente en eso", declaró en rueda de prensa desde el Estadio Olímpico de Kiev, escenario del duelo del martes.

Además, considera que la irregularidad del equipo en las últimas semanas no tiene nada que ver con la motivación de la plantilla: "Hemos tenido cosas un poco raras, como las lesiones o una preparación distinta. Las ganas nunca se va a dejar, los jugadores saben dónde están y lo que significa jugar en el Real Madrid. Las ganas las van a tener siempre. Cuando haces un mal partido no lo mezclo con las ganas. Puede pasar, pero las ganas siempre se van a tener en el Real Madrid".

Sobre su actitud, el preparador francés no considera que haya cambiado por la trayectoria del equipo: "No soy diferente, soy igual, y no voy a cambiar. Vivimos con lo que tenemos. Me pueden ver un poco más serio", dijo.

"Ahora no encontramos nuestra regularidad, pero siempre hemos tenido dificultades en el Real Madrid. Siempre hay momentos difíciles, pero siempre los superamos", apuntó.

En defensa de Hazard y Asensio

Además, Zidane ha valorado la nueva lesión muscular del belga Eden Hazard: "Es muy fuerte, siempre lo ha demostrado. Es una lesión más para él y es jodido, tanto para él como para el equipo. Está pasando en muchos equipos y hay que aguantar. No tengo ninguna duda del jugador que es y lo que quiere conseguir aquí. Lo está pasando mal, pero le vamos a ayudar para estar mejor".

Por último, Zidane pidió tranquilidad para que Marco Asensio pueda desarrollar su mejor fútbol: "Tenéis que dejar de decir lo que tiene que hacer, hay que dejarle jugar. Sabemos el jugador que es y tiene que ganar confianza. Poco a poco vamos a ver el mejor Marco. Lo de fuera hay que dejarlo".