Yann Sommer y una actuación colosal para acabar con el sueño del Barcelona

Sí, el Inter de Milán jugará la final de la Champions League y lo hará, entre otras cosas, gracias a la actuación colosal de su portero, un Yann Sommer que negó el gol al Barcelona anoche en el Giuseppe Meazza hasta en tres ocasiones clarísimas. Acerbi, autor del gol que forzó la prórroga, y Frattesi, con el definitivo tanto en el tiempo extra, quedan como los héroes del pase a la final, pero el triunfo del Inter no puede explicarse sin Sommer.

Y es que el portero suizo fue clave y un elemento diferencia para evitar la derrota de los italiano. Sommer frustró hasta tres goles cantados del Barcelona de Hansi Flick, fueron tres manos portentosas que llevan al Inter a su segunda final de la Champions League en tres años. Hace dos años cedieron ante el Manchester City en la gran final, el próximo 31 de mayo lo volverán a intentar en Múnich, esta por ver si ante el PSG o el Arsenal.

Pero volviendo a Sommer hay que señalar las tres acciones que encumbraron al portero suizo y le valieron el MVP del partido de anoche. La primera acción salvadora fue ante Eric García, en plena ofensiva culé y cuando los de Flick ya habían cortado distancias. El lateral azulgrana tuvo el segundo en sus botas, pero Sommer voló para evitar el gol sobre la línea de gol.

La segunda mano salvadora fue a Lamine Yamal, en un disparo que iba directo a la escuadra como aquel que el español le marcó a Francia en otras semifinales, las de la Eurocopa.

Y la tercera, la de más mérito y complicada de todas, fue otra vez a Lamine Yamal. En la prórroga, con el Barcelona volcado y con Lamine paseando su zurda magistral con un disparo brutal que todo el mundo dio por gol. Todos menos Sommer, salvador con un roce de dedos histórico, centímetros que cambiaron el signo de un partido y una eliminatoria que ya son historia de la Champions League.

Inzaghi se rinde a Sommer: "Enorme"

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, fue preguntado por la actuación de Sommer y aseguró que estuvo "enorme", pero no quiso individualizar los méritos de los suyos solo en el portero suizo.

"Pero hablar de solo uno sería injusto. Todos han estado especiales, también los que han entrado desde el banquillo", apuntó Simone Inzaghi

"Felicitar al Barcelona porque es un equipo verdaderamente fuerte. Hemos tenido que ser un gran Inter y hemos hecho unos partidos monstruosos. Estoy orgulloso de ser entrenador de mis jugadores. Los suplentes han mantenido el nivel y ahora todos lo tienen que disfrutar delante de su gente y en este estadio maravilloso", señaló el entrenador del Inter a Sky Sports.

"Quiero destacar que tenemos jugadores que no están al 100% como Thuram, Lautaro, Dumfries o Frattesi. Hemos buscado jugar con nuestras armas, nuestras cualidades... que las tenemos. Teníamos claro todas las cosas que teníamos que hacer, pero fundamental ha sido el sacrificio, la humildad y los que han entrado desde el banquillo", analizó Inzaghi.

"He visto otro jugador extraordinario, De Jong. Me ha impresionado al nivel de Yamal. Siempre bien, cada segunda jugada bien colocado, dispuesto a ayudar. Es otro de esos grandes jugadores. A los míos no les cambio por nada, pero he visto muchos jugadores de mucho nivel y De Jong es algo sensacional", concluyó el entrenador interista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com