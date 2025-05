Szymon Marciniak, señalado por Flick y varios jugadores: "No es la primera vez que nos pasa con este árbitro..."

El Barcelona cayó eliminado de forma cruel ante el Inter de Milán en un partido tremendo en el Giuseppe Meazza, con un gol en el Acerbi en el 93 y cediendo en la prórroga ante los de Simone Inzaghi. Un duro golpe a un equipo que fue capaz de remontar un 2-0 en una segunda parte tremenda, con los goles de Eric García, Dani Olmo y Raphinha, pero que acabó eliminado en una dura noche. El árbitro Szymon Marciniak fue señalado por varios jugadores y por Hansi Flick tras lo ocurrido en Milán.

"Las decisiones del árbitro siempre han caído para el mismo lado. Tampoco queremos echarle la culpa a él. Son momentos de tomar decisiones y las ha tomado así. No ha podido ser, es una pena", señalaba Iñigo Martínez sobre el colegiado polaco.

Preguntado por un rifirrafe con Acerbi, quien acusó al defensa azulgrana de haberle escupido en la celebración del segundo gol del Inter, Iñigo Martínez aclaro que "ha celebrado el gol en mi oído, me he enfadado, pero el escupitajo no ha ido para él".

Pedri, muy crítico con Marciniak: "No es la primera vez que nos pasa con este árbitro"

El centrocampista Pedro González 'Pedri' también fue muy crítico la actuación del árbitro Szymon Marciniak y aseguró que la UEFA "debería mirarlo".

"Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro entrenador en rueda de prensa. No es la primera vez que nos pasa con este árbitro. La UEFA debería mirarlo. Hay cosas que no entiendo", lamentó el futbolista canario.

Ronald Araujo aseguró que, a su juicio, existe falta de Dumfries antes del gol de Acerbi en el minuto 94.

"El árbitro ha tenido que ver con el resultado: el tercer gol del Inter es falta a Gerard Martín... pero no hay que poner excusas", indicó el defensa uruguayo.

Hansi Flick: "Cada decisión que era 50/50 era para ellos"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró diplomático pero también puso en tela de juicio las decisiones de Szymon Marciniak, afirmando que cada decisión "de 50-50" que tomó el árbitro polaco fue a favor del Inter.

"No quiero hablar mucho sobre el árbitro. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación", señaló el entrenador alemán en rueda de prensa.

"He dicho a los jugadores que es normal que estén decepcionados después del partido. Lo tenemos que aceptar, es fútbol, pero podemos estar orgullosos de nuestra actuación. Estoy orgulloso", indicó Flick.

"Estamos eliminados, pero volveremos. Ojalá el año que viene podamos jugar en nuestro estadio con un ambiente como el de hoy", concluyó el entrenador culé.

