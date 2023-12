Fútbol

Xavi Hernández: "Creo en lo que hacemos y el trabajo nos dará éxitos"

El entrenador del Barcelona opina que la situación en LaLiga aún no es definiotiva y ve factible recortar la distancia con Girona y Real Madrid. "Veo la Liga remontable pero no podemos fallar. Girona y Madrid no están fallando, pero hay que ir paso a paso", ha apuntado Xavi.