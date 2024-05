Xavi Hernández avisa a Hansi Flick: "Sufrirá"

Xavi Hernández cree que tal vez su trabajo se "valorará más con el tiempo". El entrenador del Barcelona dirigió su último partido este domingo en la victoria (1-2) sobre el Sevilla.

"He intentado controlar las emociones. Es difícil cuando sabes que es tu último partido y no puedes continuar, pero lo hemos preparado como el primer partido. Hemos merecido ganar y era el objetivo terminar con buenas sensaciones. Contento por una parte, hemos hecho un buen trabajo, pero son decisiones que no controlas tú", dijo en rueda de prensa en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El preparador de Terrassa acababa así su ciclo de dos años y medio en el banquillo culé después de que el viernes el club anunciara la decisión de su despido: "Ha sido duro, una montaña rusa, pero estoy orgulloso, feliz, pero es una lástima no terminar mi contrato".

"Pienso que no se ha valorado suficiente el trabajo en la situación de adversidad que venimos"

Xavi dice estar satisfecho por el trabajo realizado y el cariño de sus futbolistas: "El cariño de todo el vestuario es mi legado como entrenador. Les hemos ayudado a ser mejores futbolistas, haberles dado confianza es un acierto. Hemos ganado dos títulos, este año no hemos ganado en los momentos clave. El Barça está en una situación difícil y pienso que la gente está satisfecha con el trabajo".

"La afición lo tiene que entender. Es una situación complicada económicamente. Me voy querido, con estima tremenda de la afición, me llena de orgullo, la gente ha valorado el trabajo y seguramente con el tiempo se valorará más. Hemos hecho muy buen trabajo, se nos han escapado los títulos por cinco partidos que no hemos sabido culminar. Agradecer a los futbolistas por su compromiso", abundó el técnico.

"Pienso que no se ha valorado suficiente el trabajo en la situación de adversidad que venimos. Era noveno en la clasificación cuando llegamos. Acabamos segundos. El primer año que empezamos conseguimos un doblete. Y este año no hemos estado a la altura pero ha sido por cuatro partidos clave. Pensaba que esto iba para delante pero no ha sido así. Estoy triste pero esto es mi trabajo actualmente", comentó.

Advertencia a su sucesor

Por otro lado, Xavi ha querido avisar a su sucesor de que el Barcelona es "una plaza complicada". Considera que "el que venga que sepa que tiene una situación difícil, con una situación económica adversa" y que "no será fácil para nada". Medio riendo, avisó Hansi Flick de lo que le espera en el banquillo culé: "Le diría que sufrirá". Además, Xavi quiso advertirle de que "tenga paciencia".

Apuntó que ser parte del mejor Barça de la historia del club le perjudicó de alguna manera: "Sería otro honor volver al club de mi vida, pero no sé lo que sucederá. Se me ha mirado con lupa, se han creado unas expectativas por ser parte del mejor Barça de la historia". "Me han apuntado muchas veces. No he podido trabajar con mucha tranquilidad y calma. Pedíamos estabilidad hace un mes. Esto es el fútbol y la vida del entrenador. Es una pena pero no tengo más que aceptarlo", recalcó.

Tiene claro que ahora necesita "descanso" antes de volver a entrenar.

A la guerra con Fermín

No escatimó elogios hacia Fermín, presente en la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa: "No lo conocía casi nadie pero nos gustó en los entrenamientos, le vimos cosas. Se ha hecho prácticamente con la titularidad, ha marcado muchos goles. Es un jugador de mucho nivel y se lo he dicho personalmente: si se lo cree estará muchos años en el Barça. Yo me llevaría a Fermín a una guerra. Es una maravilla de persona y de jugador".

