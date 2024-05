Xavi: "Me habrían gustado otras circunstancias; tenía la ilusión de seguir, creía en este proyecto"

Xavi Hernández comparece en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barça tras hacerse público su despido como entrenador culé.

¿Cómo afronta su último encuentro?

"Estoy bien. Han sido días complicados, no han sido días sencillos, pero estoy con la conciencia tranquila, orgulloso y contento, miras atrás y son dos años que he entrenado al Barça. No ha sido fácil. Era una época difícil cuando hemos venido, pero hablando con el staff y los jugadores y pienso que podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. No ha sido una etapa fácil por la situación que vive el club actualmente. Siempre hemos sido gente del club. En general, estamos contentos porque hemos hecho un buen trabajo. Este año no hemos conseguido los objetivos principales, que era ganar títulos, pero cuando miras atrás hemos aportado dos títulos y más éxitos y partidos importantes. El aprendizaje es tremendo. Estamos agradecidos al club por la oportunidad. Intentaremos disfrutar del último partido como entrenador del Barcelona".

¿Enfadado por las formas?

"Laporta me ha transmitido las razones de por qué considera que el club necesita un cambio de rumbo, en este caso de entrenador. Yo lo acepto, él decide todas las cosas en el club. No me queda otra. Soy un hombre de club, siempre estaré a disposición de lo que necesite el Barça. Le deseo mucha suerte y ahora seré un aficionado más animando al equipo en Montjuic y el Camp Nou. Todo lo mejor para el presidente y sobre todo para los jugadores, que son los que han estado realmente bien".

Sobre el cambio de criterio de Laporta

"Han decidido el cambio pensando en el bien del club, creen que necesitan un cambio de rumbo. A mí solo me queda respetarlo. Yo seguía motivado e ilusionado, con mi ambición intacta. Creía mucho en la plantilla y que podíamos hacer cosas interesantes, evidentemente cambiando algunas cosas... pero no ha podido ser".

¿Volverá al club algún día?

"Sí, ¿por qué no? Me agradaría. Es el club de mi vida. Hemos pasado una montaña rusa de emociones, pero me agrada trabajar para el Barça. No tengo nada contra Laporta. Son decisiones que dependen del club. No me queda más que respetarlo, intento entenderlo y nada más".

Liquidación de su contrato

"No habrá problema. Lo que se diga, así se hará".

¿Maltrato a las leyendas culés?

"No es una pregunta para mí, es para el presidente y para el director deportivo. Me habrían gustado otras circunstancias, estaba con la ilusión de continuar, creía mucho en este proyecto. No ha podido ser. No me queda otra que aceptar la decisión".

¿Diferencias con el presidente?

"Yo me voy agradecido al presidente y a todos los directores deportivos. No he tenido ningún problema con los dirigentes. Soy un hombre de consenso y del club por encima de todo. Me he adaptado a todas las circunstancias muy adversas que tenemos y no he tenido ningún problema. No me queda otra que aceptar la decisión de Laporta, es quien toma las decisiones".

Qué ha dicho a la plantilla

"Con los futbolistas he sido honesto. Les he explicado la realidad y las explicaciones del presidente que han acabado desencadenando mi destitución y nada más. Siempre intento ser muy honesto con ellos. Ha ido bien. Su reacción ha sido espectacular. Lo podéis ver, a nivel público e incluso en privado el apoyo ha sido maravilloso. Con eso me quedo por encima de todo".

Por qué ha habido pérdido de confianza

"No hemos competido de la mejor manera posible este año. No ha sido posible ser competitivos y ganar títulos. Pienso que ha sido una cosa importante para tomar las decisiones. Yo he intentado hacer la planificación deportiva para la temporada que viene y la situación no ha cuadrado".

¿Qué ha aprendido como técnico?

"He tenido que tomar decisiones muy importantes. No me arrepiento de nada, he sido honesto y sincero con los futbolistas y los dirigentes y los directores deortivos. He intentado dar lo máximo de mí. Hemos trabajado con mucho amor a este club. Soy culé de por vida y lo seguiré siendo. En el campo y a nivel táctico... es un apredizaje buenísimo para futuro".

¿Volverá como director deportivo?

"Ahora prefiero un descanso, que es necesario. A partir de ahora a ver qué depara. Pero un descanso necesito [...] He contestado porque me habéis preguntado. No lo he pensado, pienso que necesitamos un descanso. Evidentemente queremos a este club. Ojalá se dé la oportunidad de trabajar por y para el club de nuestras vidas".

Bajas en la plantilla

"Sí, lógicamente hemos tenido la desgracia. Pero no pienso que sea el motivo principal. Habrá ayudado a no conseguir los éxitos no tener a muchos futbolistas disponibles en ciertos momentos, pero lo hemos tenido en nuestras manos y hemos fallado. Esto va de ganar títulos y no lo hemos conseguido esta temporada; somos conscientes, hay que hacer autocrítica y mejorar de cara al futuro".

Opinión sobre Joan Laporta

"Él sabe mi opinión de todo lo que ha pasado y ha sucedido, he sido muy claro con todo el mundo desde el primer día sobre lo que ha sucedido. No es bueno que opine en público. No me aporta nada y me quiero marchar tranquilo y en paz. Tengo palabra de agradecimiento al club y sobre todo al presidente y a la junta. Gracias a todos. Os voy a echar de menos, aunque no os lo creáis. ¡Visca el Barça!".

