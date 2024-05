El Barcelona comunica que Xavi Hernández que dejará de ser entrenador del Barça a final de temporada

Ya es oficial. Xavi Hernández no seguirá como entrenador del Barcelona y este domingo dirigirá su último partido al frente del primer equipo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Así lo ha confirmado el club azulgrana, justo un mes después de ratificarle de forma pública.

"El presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25. El encuentro se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre", reza el comunicado del Barça.

"El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo. Xavi Hernández dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo", añade el Barcelona en su comunicado.

En los próximos días, el Barcelona dará a conocer a la "nueva estructura del primer equipo".

Las declaraciones que sentenciaron a Xavi Hernández

Justo un mes después de ser ratificado, Xavi Hernández ha sido cesado de forma fulminante por Joan Laporta y la razón no es potra que unas declaraciones del entrenador egarense el pasado 15 de mayo en las que lanzaba un avisó a la afición blaugrana sobre la situación económica del club.

"Pienso que el culé debe entender que la situación es muy difícil. Sobre todo, a nivel económico. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes con situaciones económicas muy ventajosas. Eso no significa que no queramos competir, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Necesitamos estabilidad y tiempo, pero intentaremos competir", apuntaba Xavi.

Esas declaraciones propiciaron un enfado tremendo por parte de Joan Laporta, quien diez días después ha decidido prescindir de Xavi Hernández. Todas las miradas se giran ahora hacia Hansi Flick, técnico alemán de 59 años y que parece ser el elegido por la directiva del Barça para ocupar el banquillo del primer equipo.

