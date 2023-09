Xabi Alonso: "¿Entrenar al Real Madrid? Es pronto, estamos en septiembre"

Xabi Alonso parece destinado a entrenar algún día al Real Madrid. Sin embargo, el entrenador del Bayer Leverkusen ha evitado contestar a la pregunta de si estaría dispuesto a tomar las riendas del Real Madrid la próxima temporada.

"Los jugadores saben cómo son las cosas en el fútbol. No es nada nuevo"

El donostiarra recordó que aún corre el mes de septiembre y que, por lo tanto, es pronto para esa pregunta: "Es demasiado pronto, estamos en septiembre, para mí no es un tema", opinó el preparador vasco. "Hemos empezado bien la temporada. Queremos que los jugadores mantengan la concentración. Debo ser el primero y dar ejemplo", abundó.

Xabi Alonso extendió el pasado agosto su contrato con el Leverkusen hasta 2026, después de haber llevado al club en la temporada anterior desde los puestos de descenso hasta la Europa League.

Los medios alemanes han reaccionado a las declaraciones de Xabi Alonso diciendo que, pese a su renovación este mismo verano, no quiso comprometerse con claridad con su continuidad en el Leverkusen.

Las noticias que le señalan como sucesor de Carlo Ancelotti no afectan al trabajo con su equipo, según el técnico: "Los jugadores saben cómo son las cosas en el fútbol. No es nada nuevo. No hemos hablado de ello".

"El tema no me molesta porque el equipo mantiene la concentración. Tenemos una buena energía, una meta ambiciosa por la que luchamos. Es suficientemente importante para mantener la concentración", apuntó.

Empatado con el Bayern en la Bundesliga

El Leverkusen está empatado en puntos con el Bayern de Múnich, que es líder por mejor diferencia de goles.