Vrsalijko, presentado con el Atlético de Madrid: "Mandjukic me habló bien del club"

El croata Sime Vrsaljko, presentado este lunes como nuevo lateral del Atlético de Madrid por las próximas cinco temporadas, repasó que se decidió "enseguida" por el club rojiblanco, consideró que es un "gran paso" en su carrera, a la vez que "un gran compromiso", y remarcó su ambición para esta campaña.

En la sala Vip del estadio Vicente Calderón, acompañado por Enrique Cerezo, Clemente Villaverde, José Luis Pérez Caminero y Andrea Berta, presidente, director general de fútbol, director deportivo y director técnico, respectivamente, del Atlético, el internacional croata expresó sus primeras sensaciones de rojiblanco.

"Es un gran paso en mi carrera futbolística, pero a la vez un gran compromiso. Estoy seguro de que voy a seguir avanzando", dijo el futbolista, que ha disputado la Eurocopa 2016 y el Mundial 2014 con Croacia y que llega al conjunto madrileño para aumentar la competencia en los laterales para los próximos cinco años.

Juanfran, su 'rival' por un puesto

Ahí, de inicio competirá por un puesto en la banda derecha con Juanfran Torres, con el que ya se midió precisamente en la Eurocopa de Francia, en la última jornada de la primera fase, con triunfo de Croacia sobre España (2-1).

"Le tengo mucho respeto, mucho aprecio, va a ser una competencia sana, todo va a ser muy positivo", dijo. "Yo creo que puedo mejorar. Voy a esforzarme. Lo más importante es el equipo", continuó Vrsaljko, que se estrena en la Liga española y que afronta con "optimismo" su nueva etapa en el Atlético: "Creo en mí y en mis cualidades, así que va a ser una buena experiencia".

El entrenador del Atlético, el argentino Diego Simeone, fue un "motivo de peso" para fichar por el conjunto rojiblanco. "En cuanto me enteré que Simeone y el Atlético de Madrid estaban interesados en mí, me decidí enseguida. Estoy seguro que con él voy a mejorar y voy a ser mejor jugador en todos lo sentidos", explicó.

Encantado por el método 'Cholo'

"A mí me gusta la manera de trabajar del Atlético. Me alegro de trabajar así. He hablado con mi compañero en la selección Mario Mandzukic. Debo decir que él me ha dicho cosas positivas sobre la forma de trabajo, sobre el club en general y me alegro mucho de estar aquí. Tengo muchas ganas ya de empezar a entrenar", declaró.

"Me han hablado mucho del 'Profe' Ortega (preparador físico del Atlético de Madrid) y tengo ganas de empezar y sentir cómo es la exigencia de los entrenamientos. He tenido suficientes vacaciones. Ahora ya estoy preparado y listo para comenzar", continuó el lateral derecho, al que arroparon unos cien aficionados en su presentación.

A nivel colectivo, Vrsaljko consideró que, "por supuesto, se puede mejorar" las marcas de la pasada temporada -tercer puesto en la Liga y subcampeón de la Liga de Campeones-. "Al menos, conseguir el mismo resultado u otro mejor", añadió el jugador, con un "deseo muy grande de llegar a la final" de la Champions, aunque advirtió: "Primero tenemos que prepararnos bien y empezar bien la temporada".