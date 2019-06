La última foto de Reyes junto a sus primos momentos antes del accidente

Uno de los primos de José Antonio Reyes compartió una fotografía en la que se puede ver al futbolista conduciendo el vehículo en Almendralejo. Según 'La Vanguardia', la imagen correspondería al día del siniestro mortal.

El futbolista llevaba un Mercedes Brabus S550 con 380 caballos y que podía alcanzar una velocidad de 250 km/h. Las primeras pesquisas apuntan a un posible despiste como la causa del accidente.

Es muy difícil conocer la velocidad a la que viajaba Reyes: "Se desplazó 200 metros de la zona asfaltada, lo que indica que iba a gran velocidad. Conocer velocidad requiere de unos estudios matemáticos que requerirá un tiempo".

Asimismo, confirma que José Antonio Reyes llevaba puesto el cinturón: "De los otros dos pasajeros del vehículo, Su Señoría no ha recibido información. Por tanto, no se sabe si lo llevaban puesto o no".

