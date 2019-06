Nuevos datos del accidente mortal de Reyes: "Tuvo un fallo humano, la razón no fue el reventón de una rueda"

"Quiero desmentir los 237 km/h de velocidad y que la razón del accidente de Reyes sea el reventón de la rueda", ha dicho Nacho Abad en 'Espejo Público', desmintiendo la información que publica 'Mundo Deportivo'.

Según Abad, la información que tiene es que "se trató de un despiste": "Tuvo un fallo humano en la conducción; chocó contra las protecciones laterales después de ese primer despiste y eso provocó el reventón de la rueda delantera derecha, saliéndose de la zona asfaltada".

"Iba a gran velocidad"

Es muy difícil conocer la velocidad a la que viajaba Reyes: "Se desplazó 200 metros de la zona asfaltada, lo que indica que iba a gran velocidad. Conocer velocidad requiere de unos estudios matemáticos que requerirá un tiempo".

Asimismo, confirma que José Antonio Reyes llevaba puesto el cinturón: "De los otros dos pasajeros del vehículo, Su Señoría no ha recibido información. Por tanto, no se sabe si lo llevaban puesto o no".

