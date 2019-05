Anfield agranda su leyenda en una de las gestas más grandes de la historia del Liverpool

La fe de todo un estadio estuvo personalizada en Klopp. Pero también, en los aficionados. La grada de Anfield es otra cosa y al acabar uno de los partidos más importantes de su historia, volvió a demostrar el motivo.

Anfield aplaude la salida de sus jugadores hasta que todos se cuadran. Un 'You'll never walk alone' seguido también por la afición del Barça que, reunida en una esquina aplaudió a sus rivales en señal de respeto por no perder nunca la fe.

