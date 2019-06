El mítico grupo de heavy metal AC/DC no actuó finalmente en el convite, pero no falta una célebre banda internacional: el gran artista de la boda del año fue el grupo sueco 'Europe', que tocó su exitoso tema 'The Final Countdown' y varios hits más.

La celebración también tuvo un punto flamenco, al acoger también las actuaciones de Niña Pastori y Ketama. Finalmente, los invitados también disfrutaron de la sesión del DJ italiano Gianluca Vacchi hasta altas horas de la madrugada, según apuntan varios medios.

Ni el hecho de que estuvieran prohibidos los móviles ha evitado que tengamos imágenes de la fiesta que montaron Sergio Ramos y Pilar Rubio tras su ceremonia en la Catedral de Sevilla. A pesar de que estos dispositivos no estaban permitidos, se han filtrado vídeos sobre la celebración del enlace.

La boda del año paralizó Sevilla durante todo el sábado. La ceremonia, a la que acudieron unos 400 invitados, se celebró en la Catedral de Sevilla y a la salida pudimos ver el beso de Sergio Ramos y Pilar Rubio ya como marido y mujer.

