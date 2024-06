Ver los partidos de la Eurocopa en una iglesia ya es posible: volumen apagado y un músico al órgano

Ver un partido de fútbol en una iglesia ya es una realidad. Parece impensable pero es algo que ya se está poniendo en marcha en una iglesia de Berlín, Alemania, precisamente donde está teniendo lugar la Eurocopa 2024 de fútbol.

Una pantalla gigante, sonido 'off'... y un músico al mando

Hay muchos lugares para vivir el deporte rey pero pocos o prácticamente nadie se habría imaginado hacerlo en una iglesia, y no tiene nada que ver con sacar el móvil a escondidas y ponerte a disfrutar de un partido. La idea va mucho más allá y no se puede decir que no es original. En esta iglesia de Berlín se ha instalado una pantalla gigante y un músico se ha encargado de poner banda sonora, en directo, a las distintas emociones que se viven dentro del terreno de juego. Muchos han probado la experiencia y la mayoría la recomiendan.

En marcha en esta Eurocopa

Pantalla gigante dentro de un templo, música de órgano y fútbol. Una forma singular de seguir la Eurocopa de fútbol, y es que su creador aplica la técnica del cine mudo: "Si apagas el sonido del partido en realidad es una película muda, hay emociones, hay drama", explica el organista Stephan Graf Von Bothmer.

"El fútbol mudo es como una película muda, hay emociones, hay drama..."

Y entonces, ¿si aparece en pantalla cierta persona del banquillo? "Cuando veo al entrenador toco el mítico tema de Darth Vader", lo están escuchando en este momento, ¿no? Pues parece que viendo los rostros de los allí presentes funciona, hasta atrae personas a la Iglesia: "Es una ocasión para ir", "no me gusta el fútbol pero me atrapa fácilmente", dicen dos asistentes.

Tanto se meten en la "película" que Stephan cuenta la siguiente anécdota: "Un hombre vino corriendo hacia mí y me dijo 'juega más rápido, hombre'". Entre el entorno, las velas y la poca luz que se filtra, cada partido de la Eurocopa tiene un clima especial que llega a lo máximo con ciertas acciones del encuentro: "Un penalti es emoción". Espectáculo, Stephan y su original idea.

Alemania, España y Portugal ya están en octavos

En la pantalla de esta iglesia en Berlín, feligreses y no practicantes habrán podido deleitarse del mejor fútbol de Europa en un ambiente distendido y muy especial. En la Eurocopa, además, ya tenemos equipos clasificados para los octavos de final: Alemania, España y Portugal ya tienen un billete asegurado y estas dos últimas además como primeras de grupo.

Por otra parte, la primera y única selección que está eliminada matemáticamente es la Polonia de Robert Lewandowski. El resto de selecciones tienen sus opciones, incluida Hungría, que junto a Polonia es la única que todavía no ha sumado ningún punto entre las dos primeras jornadas.

