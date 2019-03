United, PSV, Shakhtar y Benfica ganan; la Juventus no pasa del empate

Un solitario gol del delantero inglés Wayne Rooney sirvió para rescatar al Manchester United en su partido con el CSKA Moscú, que les permite seguir liderando el grupo B de la Liga de Campeones, mientras que el Benfica derrotó al Galatasaray se colocó en lo más alto del grupo C tras el traspié del Atlético de Madrid en Astaná (0-0).

En Old Trafford, el conjunto de Louis van Gaal puso fin a su mala racha de tres partidos sin ganar --incluso sin marcar-- tras un cabezazo de Rooney en una jugada coral que finalizó el joven Jesse Lingard. El gol de los 'red devils' les quita ansiedad y les da licencia para seguir mandando en su grupo.

En el otro enfrentamiento, el PSV cogió un balón de oxígeno tras imponerse como local al Wolfsburgo. Los holandeses vencieron con dianas de Jurgen Locadia y Luuk De Jong, que resolvió en los cinco últimos minutos, y se meten de lleno en la pelea por el pase. Los gernanos, por su lado, son terceros aunque con los mismos puntos que su verdugo este martes.

Grupo A: El Shakthar consigue su primera victoria

En el grupo A, el Real Madrid certificó su presencia en octavos de final después de ganar por la mínima (1-0) al PSG. Un tanto de Nacho Fernández, tras una indecisión del meta Trapp, posibilitó a los de Rafa Benítez un pírrico triunfo que, además, también dejó la lesión de Marcelo.

La victoria, pese a las dudas, clasifica a un Real Madrid que todavía no ha encajado un gol en lo que va de 'Champions' y eso que este martes el PSG lanzó hasta en tres ocasiones a la madera. En el mismo grupo, el Shakhtar Donetsk consiguió su primera victoria ante el Malmoe (4-0), tres puntos que les hacen soñar con la Europa League.

Grupo C: El Benfica se afianza como líder

Además, en el grupo C, el Benfica firmó una trabajada victoria ante el Galatasaray (2-1) y envió al Atlético de Madrid a la segunda posición. Los goles del ex valencianista Jonas y Luisao dejaron tumbó al cuadro turco, que llegó a igualar el choque con un gol de Podolski. Sin embargo, la victoria se quedó en Da Luz y los de Simeone no dependen de sí mismo para terminar primeros.

El Atlético de Madrid fue incapaz de sumar la victoria ante el débil Astaná y su césped artifícial. Un encuentro a más de 7.000 kilómetros de la capital de España que obliga a los colchoneros a no fallar en su último partido como locales, que será ante el Galatasaray.

Grupo D: La Juventus no pasa del empate

Por su parte, el Manchester City también abrochó su clasificación entre los 16 mejores del 'Viejo Continente' tras asaltar el Ramón Sánchez Pizjuán (1-3) con goles de Bony, Sterling y Fernandinho, mientras que Trémoulinas recortó distancias para el conjunto entrenado por Unai Emery.

En cualquier caso, y pese al excesivo acierto de los 'citizens', el cuadro de Manuel Pellegrini pasó por encima de su rival y resolvió el duelo a los diez minutos. En el otro encuentro del grupo, la Juventus no pasó del empate ante el Borussia Moenchengladbach. El defensa Liechsteiner neutralizó el gol inicial de Fabian Johnson.