Trent Alexander-Arnold comunica su marcha del Liverpool: "No es una decisión fácil"

Trent John Alexander-Arnold, nacido en Liverpool el 7 de octubre de 1998, ha comunicado este lunes al Liverpool su decisión de abandonar el club tras 20 años. Formado en las categorías inferiores del Liverpool, el lateral inglés debutó en el primero equipo de Anfield en la temporada 2016-17, su primer partido fue ante Tottenham Hotspur en la Copa de la Liga el 25 de octubre. El resto es historia. Tras nueve temporadas y habiendo conquistado nueve títulos con el Liverpool, Alexander-Arnold hará las maletas este verano, su destino parece el Real Madrid.

"Trent Alexander-Arnold ha informado al Liverpool FC de su intención de dejar el club este verano al expirar su contrato actual", informa el Liverpool en un comunicado.

"Quiero decir que no es una decisión fácil y que se ha reflexionado mucho. Llevo aquí 20 años, disfruté cada minuto, cumplí todos mis sueños y logré todo lo que siempre quise", ha señalado el futbolista inglés de 26 años.

"Necesito un nuevo cambio, un nuevo desafío para mí"

"Dando todo día tras día durante 20 años, he llegado a un punto en el que siento que necesito un nuevo cambio, un nuevo desafío para mí como jugador y como persona. Y creo que ahora es el momento adecuado para hacerlo", justica Alexander-Arnold sobre su decisión de dejar el club de su vida.

Trent Alexander-Arnold llegó a la Academia del Liverpool a los seis años y realizó su debut profesional en 2016. Con el Liverpool, el defensa inglés ha jugado 352 partidos, anotando 23 goles y conquistando dos Premier League (2020 y 2025), dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League (2019), una Supercopa de Europa (2019) y un Mundial de Clubes (2019).

Con Inglaterra, Trent John Alexander-Arnold ha disputado dos Mundiales (2018 y 2022) y una Eurocopa (2024).

"Hay muchas cosas que me gustaría decir. Lo principal es un enorme agradecimiento. Ustedes han estado ahí desde el principio conmigo, ustedes me han apoyado, han estado ahí. He sentido el apoyo, el amor, todo lo que ustedes han hecho nunca ha pasado desapercibido para mí, he amado cada minuto. Espero que hayan sentido que ha sido recíproco y que he dado todo lo que he podido al club. Solo espero que podamos seguir ganando partidos, el ruido [en torno a mi decisión] no quita el hecho de lo que hemos logrado esta temporada", asegura Alexander-Arnold hablando para la afición del Liverpool.

"Ha sido una temporada increíble. Ha sido increíble ser parte de esto y solo espero que todos puedan no detenerse en esta noticia por mucho tiempo y puedan celebrar lo que el resto de los muchachos han hecho", finaliza el lateral inglés.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com