Toni Kroos da la 'bienvenida' a Kylian Mbappé: "Las tortugas vendrán"

El 'culebrón Mbappé' parece no tener fin. El Paris Saint-Germain sigue empecinado en venderle ante su negativa a renovar con el club galo, pero una resolución definitiva parece aún lejana. En la entidad francesa están tensando la cuerda cada vez más.

Como estaba pactado tras renovar con el PSG el pasado verano, a partir de este 1 de agosto Mbappé debía recibir por parte del club que preside Nasser Al-Khelaifi los 40 millones de euros correspondientes a la primera parte de una prima de fidelidad.

Ahora el Paris Saint-Germain, que apartó a su estrella de la gira asiática, deberá escuchar ofertas con el objetivo de traspasarle y así evitar que se pueda marchar gratis al final de esta temporada que está a punto de arrancar.

Apartado con los 'indeseables' del PSG

Según RMC Sport, a pesar del inicio de la Ligue 1, Mbappé seguirá descartado y entrenando en solitario. Además, según el citado medio, todo parece indicar que el delantero francés se perderá el partido contra el Lorient y seguirá posteriormente descartado. ¿Serán capaces de dejarle en la grada toda la temporada?

En medio de todos los rumores que relacionan a Kylian Mbappé con el Real Madrid, el jugador brasileño Rodrygo Goes incrementó la semana pasada mucho más las especulaciones compartiendo una imagen junto al futbolista francés. En la foto podíamos ver a los dos jugadores sonrientes y disfrutando de días de descanso.

Y es que Rodrygo estaba pasando días libres concedidos por el club blanco antes del inicio de LaLiga ante el Athletic en Cerdeña, donde coincidió con Kylian Mbappé. El delantero brasileño añadió a la foto un 'KM' y el icono de una llama, desatando así un auténtico incendio en redes.

¿Vendrán las tortugas?

Otros jugadores merengues, como Courtois o Vinícius, también hicieron alusión a lo largo del verano a la posible llegada de Kylian. Pero si hay una referencia que persigue al jugador de Bondy es la 'tortuga', por su presunto parecido a las Tortujas Ninja. Ha sido Toni Kroos quien ha jugado con el concepto en el pódcast que mantiene con su hermano Felix, llamado 'Einfach mal Luppen'.

"Tengo un nuevo perro. ¿Qué pasa con las tortugas? No me olvido de ellas, pero todavía no han llegado. Siguen en la planificación, un nuevo perro no significa que no vayan a llegar las tortugas. Eso está claro. Vendrán", ha dicho el '8' merengue en un claro guiño a Kylian.