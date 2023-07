31 de julio, fecha clave en el culebrón Mbappé: así se activará la prima de fidelidad

El interminable culebrón de Mbappé y el PSG cumple este lunes, 31 de julio, una de sus fechas clave. El club parisino se había marcado esta fecha como día límite para que el delantero renovará su contrato o se marchará vendido, pero ninguno de esos dos supuestos parece que se van a cumplir. Y es que el jugador francés mantiene su postura de seguir un año más en el Parque de los Príncipes. El club sabe que, según lo estipulado en el contrato firmado hace un año, deberá abonarle 40 millones de la prima de fidelidad.

Este lunes se cumple el día tope para que el jugador se fuera, lo que eximiría al PSG de pagar esa prima de fidelidad, que muchos medios estiman en 80 millones de euros. El delantero de Bondy sabe que al permanecer en el club más allá del 31 de julio, cobrará la mitad (40 millones de euros) de dicha prima.

El delantero se ha mantenido firme en su postura pese a ser apartado de la gira de pretemporada por Japón. Los altos cargos del PSG, según se informa desde Francia, tampoco ceden y amenazan con dejar a Mbappé en la grada todo el año.

Cronología de un pulso entre Mbappé y el PSG

Todo el caso Mbappé estallaba el pasado 12 de junio cuando el delantero comunicaba al club su intención de no activar el tercer año adicional de su contrato. En ese momento, desde el PSG eran conscientes de que e el jugador se podría ir gratis en el verano de 2024, algo que llevan más de un mes tratando de impedir.

El presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, llegó a asegurar que era imposible que el mejor jugador del mundo se marchará gratis. Ese 5 de julio, día en el que era presentado Luis Enrique, Al-Khelaifi lanzaba su órdago, elevado días después al dejar al jugador fuera de la gira por Japón.

El 18 de julio el propio Al-Khelaifienviaba otro dardo directo a Mbappé y afirmaba que "nadie está por encima de la institución", un claro mensaje para el delantero. Ahora, queda por ver cómo gestiona el PSG la situación de su estrella. El conjunto parisino comenzará la Ligue 1 el 12 de agosto y habrá que ver cómo se pronuncia la grada del Parque de los Príncipes, siempre que el culebrón no protagonice un giro definitivo con la venta del delantero.

Por su parte, Luis Enrique no ha querido pronunciarse sobre el caso y el pulso entre Mbappé y el PSG. El asturiano no da por cerrada la plantilla, pero no da pistas sobre lo que puede ocurrir con la máxima estrella del equipo.

"La plantilla está por reforzarse y por hacer todavía descartes, vamos a aprovechar estos partidos de la gira para ir encontrando sensaciones", indicaba Luis Enrique desde Osaka.