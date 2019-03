Tiago: "Volveré con mucha fuerza"

El portugués Tiago Mendes, centrocampista del Atlético de Madrid, dijo hoy que volverá "con mucha fuerza" de la fractura de tibia sufrida el pasado 28 de noviembre contra el Espanyol, agradeció el apoyo de todos y declaró que "en este momento es difícil" marcarse una fecha para su vuelta a la competición.

"Estas primeras semanas (de recuperación) son complicadas, porque no se ve mucha evolución. Sí que hay evolución, pero no me permite todavía caminar. Me encantaría estar corriendo en el campo y todavía queda un poquito, pero la verdad que bien. Todo el mundo está pendiente de mí y eso ayuda a que esté feliz, porque todos los días estoy con ellos en el vestuario, voy viendo el día a día del equipo y eso me ayuda mucho", afirmó en la página web del club rojiblanco. "Es difícil en este momento poder marcarme un objetivo (para la vuelta a la competición). Me encantaría volver cuanto antes pero en este momento no sé decir cuando. Prefiero llevarlo poco a poco. En mi cabeza ahora está empezar a caminar sin muletas. Después ya pasaré a salir al campo a correr un poquito y, a partir de ahí, ya me marcaré la fecha de vuelta", continuó el centrocampista.

Tiago repasó "todo el cariño increíble" que ha recibido después de su lesión. "La afición, en ese mismo momento cuando vio que mi lesión era grave, en el mismo partido, coreando mi nombre y después todo lo que le siguió (de apoyo por parte de sus compañeros)", dijo. "Para mí es muy difícil hablar de eso, porque los tengo en el día a día, sé el cariño que tienen por mí, y no puedo trasmitir todo mi agradecimiento, porque la verdad es que me apetecía abrazarlos y besarlos a todos, porque han sido increíbles conmigo y en el mismo día a día siempre me preguntan cómo estoy. La evolución va muy despacio, pero siempre me preguntan. Son enormes. La unión que tenemos en este equipo y en este grupo es lo mejor", destacó.

"En España, en Portugal y en todos los lados, todo el mundo me está siguiendo mucho, todo el mundo me muestra mucho cariño y no puedo hacer nada más que agradecer y decir a todo el mundo que volveré y que volveré con mucha fuerza gracias a todos", añadió. Tiago, a pesar de su lesión, ha visto al equipo "muy bien". "Como lo esperaba. Nuestra fuerza es la unión, que cada uno aporta lo máximo que tiene y que puede salir algún jugador importante o no del equipo, pero el equipo, el grupo, la afición y toda la fuerza que tenemos en conjunto supera a cualquier pérdida, así que muy contento por Saúl, que en este momento está jugando más en el equipo, está aportando goles, trabajo, ilusión y muy feliz por él", concluyó.