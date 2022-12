Los tertulianos de 'El Chiringuito de Jugones' analizan la salida de Iker Casillas del Real Madrid

Carme Barceló: "Casillas ha sido el progagonista de uno de los más tristes finales del fútbol contemporáneo: un portero de primer nivel, un capitán de uno de los equipos más importantes del mundo, que ha tenido que vivir dos años bajo el paraguas de los pitos de una gran parte de la afición. Iker se va a un club por debajo de lo que él, por su calidad, merece, pero comprendo que después de lo que ha pasado ésta era una salida airosa, una salida cómoda, que le permitirá jugar la Champions, estar cerca de los suyos. Interará reivindicarse en sus últimos años como profesional.

En un año en el que el Barça ha ganado tres títulos y puede acceder a tres más, en un año en el que el Barça puede fichar pero no inscribir hasta 2016, resulta que el Real Madrid todopoderoso, que el Real Madrid de Florentino no ficha y deja marchar, y de qué manera, a uno de los valuartes de su estadio".

Tomás Roncero: "Muy bien el comunicado del Real Madrid para despedir a Iker Casillas. Iker ha hecho más grande el escudo de nuestro club y siempre estará en nuestro corazón".

Paco Carcía Caridad: "Acabó el esperpento. Supongo que la planta noble del Madrid no ha demorado todo, adrede, para impedir que los compañeros acompañen en rueda de prensa a Iker. El comunicado, la despedida, el acuerdo y un curriculum aplastante: el Real Madrid define a Casillas como el mejor de la historia.

Raul, Casillas... Leyendas. Trozos del alma del Madrid que salen fríamente del club. Identidad que se pierde. ¿Quién será el siguiente? Pena".

José Luis Sánchez: Adiós a una LEYENDA. Al portero más importante de la HISTORIA. Iker hizo más GRANDE al Madrid y el Madrid le dio GRANDEZA. Su salida, un alivio para Club y Casillas. No atisbar el ocaso enturbió una trayectoria ÚNICA. Final amargo para una carrera IRREPETIBLE.

Lluís Mascaró: "Mourinho ha conseguido finalmente echar a Casillas del Madrid, aunque con tres años de retraso".

Roberto Morales: "El mismo día en el que se cumplían cinco años del momento de más gloria de Casillas, en la final del Mundial, se ha pasado al más duro de encajar: su salida del Real Madrid. Imborrable 11 de julio. Iker debería haberse marchado tras conquistar la Décima. Retrasarlo ha hecho crecer el odio de un madridismo ruidoso, sin valores ni respeto. Son los tristes tiempos que corren, sin respeto a iconos, a tíos que han defendido 25 años tu escudo, y admiración enfermiza al que vino a desunir.

Me entristece el adiós de Iker, como el de Raúl o Guti. Símbolos verdaderos del club. Aún me apena más ver la cantidad de gente que se alegra. Iker es bajo, sale mal, horrible con los pies, no entrena, es un topo, mal capitán y así, a base de campañas en su contra, se perdió el mito. Y quedan los silbidos de muchos en el propio Bernabéu. La falta de respeto en el estadio del mundo donde más se coreó el nombre de un portero. Por suerte, el madridismo respetuoso, educado y muchas veces silencioso, sigue existiendo. Y seguro que están tristes por el adiós de una leyenda".

Jorge Calabrés: "De forma oficial, ya no pertenece al Real MAdrid. Durante las negociaciones, el MAdrid ha puesto todo y Casillas, nada. Casillas se ha comportado como un nefasto capitán hasta su último segundo como madridista".