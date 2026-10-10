Suspendido el Rayo-Athletic en Vallecas tras un aluvión de aviones de papel, insultos y gritos de "¡Presa, vete ya!"

En el primer partido de la temporada en el estadio de Vallecas, donde no se jugaba desde hace 20 semanas, gran parte de la afición rayista ha provocado la suspensión definitiva del partido entre el Rayo y el Athletic (jornada 8) tras un aluvión de aviones de papel y pelotas de goma como protesta a la gestión de Martín Presa.

Aviones de papel, pelotas de goma... y partido suspendido durante 15 minutos

La protesta de los aficionados ya estaba completamente planificada como protesta al presidente Martín Presa y a su reciente gestión. La lluvia de aviones de papel comenzó en el minuto 13 y se alargó durante diez minutos, lo que obligó al árbitro Sánchez Martínez a detener el partido, cuando sucedió por segunda vez, el colegiado, cumpliendo el reglamento, suspendió el encuentro durante 10 minutos (finalmente fueron 15) llevándose a los 22 jugadores a túnel de vestuarios. A pesar de que tanto Isi como Valentín intentaron evitar la suspensión total hablando con algunos aficionados, minutos más tarde volvieron a caer aviones de papel -esta vez hasta un asiento- y Sánchez Martínez decidió suspender el duelo tras hablar con la Policía y comunicárselo así a los capitanes de ambos equipos.

El mensaje a Presa dentro de los aviones de papel

Además, todos los aviones de papel que cayeron sobre el césped de Vallecas llevaban inscrito un mensaje dirigido al presidente del Rayo:

"Presa está nervioso, se ha convertido en un meme global, ha sido señalado por todos los estamentos públicos y deportivos, y se le acaban los apoyos. Está arrinconado, todo el mundo conoce sus negligencias y fechorías, y buena culpa de ello la tiene el rayismo, aunque volvemos a jugar en Vallecas no podemos permitir que se calmen las aguas, debemos seguir manteniendo el conflicto y aireando sus trapicheos para cargarnos de razones que nos permitan echar a Presa. Llevamos mucho tiempo sin tener una temporada tranquila, hemos alcanzado un punto de no retorno en el que la única solución es la marcha de Presa y de todo su séquito. Hoy aprovechamos el altavoz del estadio y pedimos a todo el rayismo que convierta el descontento en rabia. En el minuto 1 y en el 13 pedimos cánticos y bufandeo contra el palco. Levanta tu bufanda de 'Presa, vete ya' y que el ruido ambiente se cuele en todas las emisiones. Cuando acabe el minuto 13 hacemos un avión de papel con este papel y durante el partido ni un minuto de silencio no bajamos los brazos, que las tres gradas sean una... Salvemos al Rayo"

"Por sus 15 años de abandono del estadio, del Femenino y de la cantera. De equipaciones cutres, de cargarse nuestros símbolos. De subidas de abonos, de jugar en Butarque y de querer llevarse el Rayo a otro lado", argumentó la Plataforma ADRV.

El partido fue suspendido definitivamente y se tendrá que buscar una nueva fecha para que este se dispute, seguramente a puerta cerrada. Cabe recalcar que no hubo ningún tipio de incidente entre ambas aficiones (Rayo y Athletic), es más, parte de los seguidores del Rayo y del Athletic se dedicaron aplausos y cánticos.