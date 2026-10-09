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NOBEL DE LA PAZ

La jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

La ganadora ha sido presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, así como magistrada dela Corte Penal Internacional.

La juez sudafricana Navanethem "Navi" Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026

La juez sudafricana Navanethem "Navi" Pillay es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este viernes el Comité Noruego del Nobel ha anunciado que la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026. Durante décadas ha contribuido a que Estads y dirigentes hayan rendido cuentas por vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional, además de ofrecer "esperanza a las víctimas de la violencia y el conflicto", han destacado.

La Organización de Naciones Unidas ha felicitado a la ganadora subrayando su implicación en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales. La portavoz, Alessandra Velluci, ha apuntado que "toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos".

Por su parte su homóloga en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, agregó que el reconocimiento a Pillay "demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca". Y añadió que el galardón a la sudafricana "es una noticia maravillosa; necesitamos más dedicación y compromiso con los derechos humanos".

Asimismo, Mantoo espera que el reconocimiento a la jurista "sirva para animar, alentar e inspirar a otras personas a alzar la voz en defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo".

Pillay ejerció como jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que determinó que se había cometido un genocidio en ese país africano en 1994. Años después, fue magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, puesto que ocupó hasta asumir la jefatura de derechos humanos de la ONU.

Entre 2021 y 2025 fue la presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que el pasado año concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

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