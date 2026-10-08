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La superabuela Laila Maciá termina un medio Ironman a los 102 años junto a su nieto

Pruebas de natación, bici y carrera en las que el joven ha tirado de su abuela. Al principio ella no vio clara su participación, pero al finalizar la prueba sus sensaciones eran diferentes.

La superabuela Laila Maciá en el medio Ironman con su nieto

La superabuela Laila Maciá termina un medio Ironman a los 102 años junto a su nieto | Antena 3 Deportes

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Vanessa Blasco
Vanessa Blasco
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Laila Maciá de 102 años se negó a la propuesta de su nieto, Gaetan Tourly, de acompañarlo y ser su pareja en el medio Ironman del Delta del Ebro, pero finalmente la insistencia del joven convenció a su abuela, que acudió a la prueba. "Yo no quería, no me veía capaz", así nos cuenta Laila Maciá durante una entrevista a Antena 3 Deportes su negativa a participar en la competición. Pero al joven le dio igual. "Él seguía organizando y seguía organizando..." y no hubo manera de que Laila le frenara. "Compartimos muchos momentos locos", así resumía Gaetan Tourly, nieto de Laila, la participación con su abuela en el medio Ironman.

Abuela y nieto acudieron juntos por primera vez, él contento y ella expectante con lo que sería el reto. Participaron en las tres pruebas deportivas, natación cruzando a nado dos kilómetros del Delta del Ebro en los que Laia iba en una barca neumática tirada por su nieto, noventa kilómetros en bicicleta y carrera de veintiún kilómetros, pruebas que la abuela realizó montada en una silla especial para estas pruebas.

"Dentro de la barquita yo fui siguiendo el delta, andando, yo los veía que iban delante y muchas ganas tenía yo de hacer lo mismo, pero no podía", entre risas nos contaba las ganas de querer echar a correr. Laila acompañó a su nieto en las tres pruebas, alguna de ellas resultó más dura para él. "La silla es bastante pesada y con alguien detrás más el viento fue bastante difícil", nos contaba Gaetan lo difícil que fue tirar de la silla donde iba su abuela en las pruebas de tierra. A pesar de no querer participar y negarse en un principio, Laila acabó feliz: "Feliz y contenta de haberlo hecho, luego me gustó".

A Laila siempre le ha gustado el deporte y siempre que ha podido lo ha practicado. "Yo era del equipo de balonmano", recordaba Laila al hablarnos de sus tiempos como deportista. Con el paso de los años no ha perdido ni la fuerza ni la energía para enfrentar su día a día y tanto es así, que nos contaba en su entrevista que había conducido hasta hacía poco y que si no lo hacía ahora era porque ya no la dejaban. "Yo podría conducir muy bien ahora todavía", así de segura se muestra con la idea de poder volver a coger un volante.

Una energía y una alegría de vivir que espera mantener mucho tiempo, cuando le preguntamos por su objetivo en la vida... "Pues continuar viviendo" fue la respuesta de Laila Marciá de 102 años .

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