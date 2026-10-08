Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Cataluña

Puigdemont ya prepara su regreso: traslada su oficina a Barcelona con los privilegios de expresident

El líder de Junts puede regresar a España a lo grande, con todos los privilegios de expresidente de la Generalitat: pensión vitalicia que suele rondar los 80.000 euros al año, además de despacho, coche oficial y escolta.

Carles Puigdemont

Puigdemont prepara su regreso a España con todos los privilegios | EFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La oficina del líder de Junts se traslada a un inmueble de la Generalitat en la zona alta de Barcelona ante su posible regreso a España después de que el Tribunal Constitucional ordenara amnistiar la malversación y el Supremo levantara la orden de detención sobre él.

Así, Carles Puigdemont tiene ya luz verde para su regreso a Cataluña. El líder de Junts ha trasladado su oficina de expresidente de la Generalitat a un nuevo espacio de la administración catalana situado en la calle Doctor Roux de Barcelona, en la zona alta de la ciudad.

La propia oficina de Puigdemont ha anunciado este jueves el inicio de su actividad en las nuevas instalaciones, en un movimiento que coincide con las expectativas sobre su regreso a España en las próximas semanas, una vez se resuelva su situación judicial y pueda beneficiarse de la amnistía.

El traslado permitirá al expresidente disponer de unas instalaciones oficiales preparadas para desarrollar sus funciones en Barcelona.

De Ciutat Vella a la zona alta de Barcelona

Desde 2018, la oficina de Puigdemont estaba ubicada provisionalmente en el Palau Centelles, situado en el distrito de Ciutat Vella, en pleno centro de Barcelona. Ahora se traslada al barrio de Tres Torres, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, una de las zonas residenciales de la parte alta de la capital catalana.

"La nueva ubicación permitirá a la oficina desarrollar con plena normalidad sus funciones y actuar con toda su capacidad operativa a partir de ahora", señala el comunicado difundido por la oficina del expresident.

El cambio de sede se produce mientras Puigdemont permanece pendiente de que se complete la aplicación de la amnistía y se cierre su procedimiento judicial, condiciones que facilitarían su regreso a Cataluña.

Los privilegios de Puigdemont como expresidente

El eventual regreso del líder de Junts también pondría el foco en los derechos y recursos institucionales que corresponden a los antiguos presidentes de la Generalitat.

La normativa catalana contempla para los expresidentes determinadas prestaciones y medios materiales, entre ellos una oficina de apoyo, personal, vehículo oficial y servicios de seguridad.

Además, establece una asignación económica temporal tras abandonar el cargo y una pensión vitalicia que suele rondar los 80.000 euros, sujetas a los requisitos legales correspondientes. Estas prestaciones forman parte del régimen institucional de los expresidentes.

"Es un asesinato", "Qué hijos de puta"... Las reacciones políticas tras la muerte de Maricarmen

Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián y Maricarmen

Publicidad

España

Homenaje a Maricarmen

Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones en directo: Feijóo advierte a Pedro Sánchez de que el PP no permitirá "un intento de manipulación emocional a los españoles"

Gabriel Rufián

Jordi Albert se postula para ir en las listas de ERC y Rufián quiere ser candidato "acompañado" de otras izquierdas

Carles Puigdemont

Puigdemont ya prepara su regreso: traslada su oficina a Barcelona con los privilegios de expresident

Migrantes en el Guano
Crisis Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Torres confirma más de 11.000 retornos y admite que aún quedan migrantes ocultos

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista
UCO

La UCO apunta a reuniones en un "piso franco" entre la trama de Leire Díez y el entorno de los Rochos

Sede del PSOE en la calle Ferraz.
PSOE

Anticorrupción aprecia indicios de delito en el PSOE por el caso de las cloacas

La Fiscalía apunta a una posible financiación de la trama vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán, mientras el juez Pedraz debe decidir si investiga también al partido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo da una rueda de prensa tras la Junta Directiva Nacional del Partido Popular
CASO LEIRE

Feijóo exige a Pedro Sánchez aclarar "quién dio la orden de deshacerse" de la jueza Biedma

El líder del PP ha asegurado que no van a permitir el "silencio" del presidente del Gobierno.

Elecciones generales el 29 de noviembre

En medio de la crispación y con la calle caliente, España camina hacia las elecciones generales del 29-N

Imagen de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada a la última sesión del juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz

David Sánchez recurre su sentencia por prevaricación administrativa y señala que hubo una "investigación prospectiva"

Prensa internacional

La prensa internacional se hace eco de la muerte de Maricarmen, la definen como un icono de la lucha por la vivienda

Publicidad