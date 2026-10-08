Puigdemont ya prepara su regreso: traslada su oficina a Barcelona con los privilegios de expresident

La oficina del líder de Junts se traslada a un inmueble de la Generalitat en la zona alta de Barcelona ante su posible regreso a España después de que el Tribunal Constitucional ordenara amnistiar la malversación y el Supremo levantara la orden de detención sobre él.

Así, Carles Puigdemont tiene ya luz verde para su regreso a Cataluña. El líder de Junts ha trasladado su oficina de expresidente de la Generalitat a un nuevo espacio de la administración catalana situado en la calle Doctor Roux de Barcelona, en la zona alta de la ciudad.

La propia oficina de Puigdemont ha anunciado este jueves el inicio de su actividad en las nuevas instalaciones, en un movimiento que coincide con las expectativas sobre su regreso a España en las próximas semanas, una vez se resuelva su situación judicial y pueda beneficiarse de la amnistía.

El traslado permitirá al expresidente disponer de unas instalaciones oficiales preparadas para desarrollar sus funciones en Barcelona.

De Ciutat Vella a la zona alta de Barcelona

Desde 2018, la oficina de Puigdemont estaba ubicada provisionalmente en el Palau Centelles, situado en el distrito de Ciutat Vella, en pleno centro de Barcelona. Ahora se traslada al barrio de Tres Torres, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, una de las zonas residenciales de la parte alta de la capital catalana.

"La nueva ubicación permitirá a la oficina desarrollar con plena normalidad sus funciones y actuar con toda su capacidad operativa a partir de ahora", señala el comunicado difundido por la oficina del expresident.

El cambio de sede se produce mientras Puigdemont permanece pendiente de que se complete la aplicación de la amnistía y se cierre su procedimiento judicial, condiciones que facilitarían su regreso a Cataluña.

Los privilegios de Puigdemont como expresidente

El eventual regreso del líder de Junts también pondría el foco en los derechos y recursos institucionales que corresponden a los antiguos presidentes de la Generalitat.

La normativa catalana contempla para los expresidentes determinadas prestaciones y medios materiales, entre ellos una oficina de apoyo, personal, vehículo oficial y servicios de seguridad.

Además, establece una asignación económica temporal tras abandonar el cargo y una pensión vitalicia que suele rondar los 80.000 euros, sujetas a los requisitos legales correspondientes. Estas prestaciones forman parte del régimen institucional de los expresidentes.