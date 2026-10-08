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Vicente Vallés: "Las cloacas del PSOE organizaron una persecución mafiosa a la juez que investigaba al hermano de Sánchez"

El testimonio de Biedma, un paso más para que la justicia aclare hasta dónde llegaron las cloacas del PSOE.

La opinión de Vicente Vallés

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Vicente Vallés
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A la juez Biedma le dijeron en una ocasión que su hermano había estado en el colegio de sus hijas. Y otro día le dijeron que quien había ido al colegio era su secretario. La magistrada le ha contado al juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, que ella no tiene secretario, ni tiene hermano.

Pedraz investiga el caso de las cloacas del PSOE, cuya cara más visible es la fontanera Leire Díez, aunque varios testigos apuntan como máximo responsable a Santos Cerdán.

Eso es lo que en su día tendrá que confirmar o desmentir un tribunal. Lo que sí resulta evidente ya es que las cloacas del PSOE no se pusieron límites a sí mismas. Organizaron una persecución mafiosa a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

Pretendía que un clan de narcos la eliminara. Y esa palabra, eliminar, es textual. El juez Pedraz tiene que cruzar todos los testimonios, antes de adoptar decisiones de mayor calado. Pero la declaración de la juez Biedma sitúa esta causa en un nivel de gravedad difícilmente superable. Porque hablamos de sicarios a los que se encarga actuar contra una magistrada, para amedrentarla y que cambie una decisión. Pero eso no ocurrió.

Beatriz Biedma ha relatado con todo detalle la experiencia que ha vivido, mientras instruía el caso de David Sánchez. Y ese testimonio supone un paso más para que, en algún momento, la justicia aclare hasta dónde llegaron las cloacas del PSOE.

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