Muere un árbitro de lucha libre de 75 años tras recibir un martinete en pleno combate en México

Conmoción en la lucha libre mexicana después de la trágica muerte del árbitro de 75 años Gerardo Germán Pineda, alias El Búho, tras ser víctima de un martinete (una llave ilegal) en un combate celebrado en Mineral de la Reforma, municipio del estado de Hidalgo en México. El veterano árbitro perdió la vida después de que el luchador conocido como El Hijo de Fishman, cuyo nombre real es José Ángel Nájera, le aplicará esa maniobra, prohibida o restringida en diversas comisiones de lucha libre por el alto riesgo de lesiones cervicales y medulares.

En las imágenes que circulan en la redes sociales, se puede observar el momento en el que Gerardo Germán Pineda interviene tras un conteo, provocando la reacción de El Hijo de Fishman. El luchador de 36 años levanta al árbitro de 75 años y lo estampa contra la lona del cuadrilátero, con resultados mortales.

El peleador, según informan varios medios mexicanos y Planeta Wrestling (especializado en lucha libre), fue detenido, puesto a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y se enfrenta a una posible pena de cárcel de entre 5 y 15 años por un homicidio involuntario.

Detenido y posible pena de 5 a 15 años de prisión

Nexta TV señala que el árbitro de 75 años quedó inmóvil tras el impacto, pero que los espectadores inicialmente pensaron que formaba parte del espectáculo guionizado. Los paramédicos solo pudieron declararlo muerto.

El luchador de 36 años, según confirma el Diario de Gaudalajar, fue "detenido en el lugar por homicidio culposo y enfrenta de 5 a 15 años de prisión si es condenado; se espera una audiencia en las próximas 48 horas".

La empresa encargada del evento pide prudencia a los medios y lamenta la muerte

El Patrón Espectáculos, empresa encargada del evento, ha emitido un comunicado señalando que están atentos al "desarrollo de la situación" y que han dispuesto "acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleva a cabo conforme a derecho y ante las autoridades competentes".

En dicho comunicado, Patrón Espectáculos informa que el abogado y representante legal de la empresa está en "contacto con la familia del señor Gerardo Germán Pineda, 'El Búho', y con sus representantes legales, para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas".

La empresa encargada del evento explica que no ofrecerá más información que "pueda interferir o prejuzgar sobre los hechos. Además, solicita a medios de comunicación actuar "con prudencia, discreción y respeto", evitando "la difusión de rumores o información no confirmada, para no entorpecer las investigaciones y por respeto a todas las partes involucradas y sus familias".

Por último, Patrón Espectáculos lamenta "profundamente la pérdida de una vida" y muestra su solidaridad a "sus familiares, amigos y compañeros del gremio de lucha libre".