Simeone, sobre el pasillo en el derbi: "El respeto a nuestra gente es lo primero"

Diego Simeone se ha pronunciado sobre un hipotético pasillo del Atlético al Real Madrid antes del partido de octavos de Copa del Rey que les mide este jueves en el Metropolitano: "Creo que no cambia la opinión respecto al año pasado. Siempre un gran respeto al entrenador y a los jugadores, pero siempre está por delante nuestra gente y el respeto a ellos es lo primero", señaló el técnico en ruda de prensa antes del derbi.

"Está claro que no es un partido más porque tiene una eliminatoria de por medio y no hay margen para ellos ni para nosotros"

En este sentido, Simeone remarcó la importancia de los aficionados rojiblancos y confesó que los "necesitan": "Está claro que no es un partido más porque tiene una eliminatoria de por medio y no hay margen para ellos ni para nosotros. Por eso, necesitamos a nuestra gente como suele estar en el Metropolitano y nosotros, desde dentro, tenemos que mostrar las mejores energías para que nos acompañen".

El preparador argentino opinó que a su equipo "le falta crecer y ganar duelos" para seguir mejorando: "Nosotros tenemos que mejorar desde lo individual porque el fútbol de hoy siempre son duelos y aquel que logra ganar más, tiene más posibilidades de ganar. Estamos trabajando en ello y, cuando mejoremos esa parcela, seremos mejor equipo".

Simeone apuntó que se miden al "mejor rival" porque viene con "energía positiva" tras ganar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

"Ellos vienen con la energía positiva de haber ganado la Supercopa y es un rival que juega muy bien. Con espacios son peligrosos y sin tener mucho el balón puede ganar y eso es jerarquía, no suerte", dijo el entrenador argentino.

Destacó la capacidad física del conjunto merengue, pero recalcó que lo importante está en la "velocidad mental".

"Si hablamos de contexturas físicas, ellos tienen grandes futbolistas como Rudiger, Tchouaméni, Bellingham o Joselu, y nosotros tenemos gente más baja, pero creo que la calidad y la capacidad está en la velocidad mental y no en las piernas", apostilló sobre el conjunto blanco. .

Ancelotti le resta importancia

Carlo Ancelotti, por su parte, restó importancia a la decisión que tome el Atleti sobre el pasillo tras la conquista de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los colchoneros cayeron derrotados ante los blancos en semifinales de dicho torneo. El italiano aseguró que le parece "perfecto", defendiendo la potestad de decidir de cada club.

"Lo que pienso respecto a las decisiones de cada club, me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia", contestó Ancelotti cuando fue preguntado sobre su sentimiento si el Atlético de Madrid repite su decisión de no realizar pasillo.

"Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid hace las cosas de distinta manera pero no me meto en esto. Cuando tengamos la posibilidad de elegir y nos toque, elegiremos lo mejor para nosotros", abundó el italiano.