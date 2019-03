Simeone: "Nos llevamos un triunfo importante para lo que está por venir"

El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, celebró el triunfo ante el Benfica (1-2), que permite a los colchoneros pasar como primeros a los octavos de final, y señaló como clave de la victoria haber "explotado los espacios".

"Nos llevamos un triunfo importante para lo que estar por venir", aseguró Simeone en la rueda de prensa posterior al triunfo del Atlético ante el Benfica, en el estadio Da Luz de Lisboa.

Para Simeone, la clave residió en "explotar mejor los espacios" que su rival y recordó que ésa había sido la fórmula utilizada por el Benfica para ganar en el Vicente Calderón el pasado septiembre.

"En el Calderón tuvieron menos posesión (que hoy). Fueron más directos. Hoy fue lo contrario. Nosotros explotamos mejor los espacios (...) Hasta el 65 lo hicimos bastante bien", analizó el técnico argentino, quien reconoció que los últimos minutos lo pasaron mal.

"Cuando me toca ganar y me toca perder voy atrás de lo que me dice el resultado", comentó, acerca de si la victoria en Lisboa fue justa. "Hay que estar preparados para competir porque no será fácil", ahondó.

Simeone celebró la actuación de Luciano Vietto, autor del segundo gol, y de la utilización en el medio de Saúl Ñíguez y de Koke Resurrección, por capacidad goleadora al incorporarse de segundas líneas.

Descartó, además, la salida del lateral brasileño Guilherme Siqueira, pretendido por el Benfica. "Para competir por lo que queremos no podemos perder a nadie", aclaró.

En su regreso al estadio Da Luz, en el mismo que perdió la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el 2014, Simeone no sintió nada extraordinario.

"Nosotros entendemos el fútbol y la vida como cosas naturales. Estuvimos en el mismo hotel, en el mismo vestuario y se ganó".