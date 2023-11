El 'show' de Ancelotti en rueda de prensa: bromas, cortes e incluso traductor de periodistas

Carlo Ancelotti demostró de nuevo en rueda de prensa su carisma, educación y saber estar. El italiano ofreció su particular show de bromas e indirectas pero también se cansó sobre las preguntas acerca de si renovará o no y no dudó en responder con un "no hablo de mi futuro" o "te doy otra oportunidad para hacer una pregunta diferente".

Mañana el Real Madrid recibe al Nápoles y sumando 1 punto asegurará la primera plaza para el sorteo de octavos. En Liga las cosas van incluso mejor, con el Barça a 4 puntos y ya por delante de un Girona que empató el lunes ante el Athletic en Montilivi.

"Tenemos una muy buena plantilla, aunque no lo creáis (periodistas)"

Antes de la rueda de prensa se conoció que Modric no estará ante el Nápoles por una "fuerte sobrecarga". Otra baja más, ya son 8. "Hablar mucho de los problemas que tenemos y de las bajas me parece una falta de respeto a los jugadores que van a estar mañana. Están aportando como nunca se hubiese esperado. Aunque vosotros (periodistas) no lo creíais, tenemos una plantilla muy buena", empezó diciendo Carletto con un recadito a la prensa.

¿Se ve Ancelotti en el Madrid como Simeone en el Atleti?

Poco tardaron en llegar las preguntas sobre su futuro, y a un periodista se le ocurrió hacer una comparación con la larga estancia de Simeone en el Atleti, ¿se ve Ancelotti tanto tiempo en el Madrid? "No lo sé. El caso de Simeone es especial como los de Ferguson o Wenger. Enhorabuena por Simeone, pero no es lo normal...".

Bromista con las palabras de Carvajal: "Y tiene razón"

Minutos antes Dani Carvajal había apuntado en varias ocasiones que por él fuera renovaría "mañana mismo" a Ancelotti: "No hay nadie mejor que él para entrenar al Madrid". ¿La respuesta del italiano? "Y tiene razón. Ojalá nos quedemos aquí hasta el 2030. Es una broma, le doy las gracias a Carvajal, es un ejemplo de seriedad", contestó el técnico.

"Te doy la oportunidad de que hagas otra pregunta"

Los compañeros de la prensa siguieron a la carga, ¿qué será de su futuro? "Te doy la oportunidad de que hagas otra pregunta...", repitió en varias ocasiones Ancelotti a un periodista. Segundos después... la misma pregunta. "Vuelvo a decirlo otra vez, yo no hablo de mi futuro".

Ancelotti 'traductor'

Entre la eterna cuestión se coló una pregunta de un periodista inglés sobre Bellingham pero el jefe de prensa blanco le reprendió diciéndole que solo podía en español o italiano, Ancelotti, brillante como siempre, escuchó la pregunta en inglés, tradujo en español a los allí presentes, respondió en inglés y volvió a traducir al castellano para terminar con un: "¿Lo habéis entendido todos?", entre las risas de la sala.

El entrenador de 54 años finalizó la rueda de prensa con un halago al Madrid y a su estancia en el club en las dos épocas en las que se ha sentado en el banquillo, ¿qué equipo de los que ha entrenado prefiere?.. "Al Milan le tengo mucho cariño. Recuerdo todos los equipos con cariño. No quiero faltar el respeto a nadie haciendo una clasificación, pero tengo algo especial con el Milan porque allí fui jugador... y con el Madrid. Simplemente porque el Madrid es el equipo más grande del mundo", sentenció un sublime Carlo.