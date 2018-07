Rodrygo: "Ni Vinicius ni yo vamos a ser reservas en el Real Madrid"

No ha hecho, aún, fichajes galácticos tras la marcha de Cristiano, pero el Real Madrid se ha movido por el mercado brasileño con premura para que no les pase lo que en el pasado les sucedió con Neymar. En ese 'scouting', Vinicius y Rodrygo ya han estampado su firma con los de Chamartín, aunque solo el primero estará este año con la plantilla blanca. El segundo espera en el Santos.

Y lo hace con ganas de recalar en el Real Madrid para mostrar su talento: "Sinceramente, no me planteo haber firmado para no jugar en el Real Madrid por todo mi potencial. E igual con Vinicius. Ni él ni yo vamos a ser reservas".

Rodrygo afirma que no tuvo dudas cuando llegó la oferta del Real Madrid: "Es el mejor club del mundo. Aunque llegue alguna otra propuesta más, si hay una suya hay que elegirla independientemente del dinero".

Eso sí, se muestra algo triste por no poder jugar al lado de Cristiano: "Era uno de mis sueños, jugar con él o con Neymar, aunque con Ney será más fácil. Me entristece su salida por todo lo que ha hecho por el fútbol y el Real Madrid".