Rodrigo Hernando, el entrenador de fútbol español que lleva 15 días atrapado en Irán tras ser despedido

Rodrigo Hernando, entrenador de fútbol español, trabajaba hace muy poco tiempo en Irán, sin embargo, todo cambió cuando le despidieron. Tras el 'palo' de quedarse sin trabajo quiso volver a España para poder ver a su familia y amigo en estas navidades pero el país se lo impidió.

Ya son 15 días atrapado en el país del golfo Pérsico por un laberinto burocrático iraní.

Atrapado en Irán desde el 21 de diciembre

Rodrigo Hernando lleva sin poder salir de Irán desde el 21 de diciembre. Ha pasado la Navidad y el fin de año en una habitación de hotel y hoy, 6 de enero, día de los Reyes Magos, hay quién le ha pedido de regalo.

"Esa es la parte más dura, el otro día mi hijo, de 5 años, entregó al paje real la carta y a pesar de que había muchas cosas escritas lo único que quería era que trajeran de vuelta a su papá", nos cuenta Hernando.

A pesar de no haber estado en las fiestas navideñas, Rodrigo espera que su hijo reciba el presente que tanto ansía en tan solo unos días: "Es lo que le he pedido a mi mujer, que mantenga la ilusión a mi hijo. Los camellos han tenido que parar en algún oasis", asegura.

Necesitaba de un código para pagar la multa

Su situación en Irán es muy difícil de explicar: "Es un cúmulo de circunstancias, creo que he tenido mala suerte". Llegó en octubre para ser segundo entrenador de un equipo local pero le despidieron antes de conseguir el visado de trabajo y el visado de turista ya había pasado los 30 días.

Esto le obligó a pagar una multa para la que necesitaba un código que tampoco había llegado a conseguir: "Me decían que no se podía pagar el código porque el sistema estaba cerrado. En las propias oficinas decían que podía ser por las protestas...", afirma. Aunque eso es algo que no conoce, lo que sí sabe es que le quedan pocos días por Irán: "He conseguido el código por lo que con suerte el domingo o el lunes podré salir del país", concluye.