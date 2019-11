Robert Moreno: "Me pongo un diez, me lo dice mi madre y estoy de acuerdo con ella"

En la rueda de prensa previa al partido ante Rumanía en el Wanda, Robert Moreno habló en sala de prensa. El seleccionador se puso un diez, tanto a él como a su equipo.

En los últimos días se ha hablado mucho de su continuidad en el cargo. Moreno ha hablado claro sobre su situación: "Para nada me ha molestado. En la vida es normal que se cuestione en el trabajo, más en algo que es público. Yo me puedo centrar en lo de mañana, en mi trabajo. Es lo único que puedo controlar. Me da igual. Creo que mis opciones de seguir son 10 sobre 10. Rubiales y Molina dicen las cosas a la cara. En la vida todos los entrenadores descontamos días. Dentro de una semana, un año u ocho, yo no voy a estar. Si no pensara así no podría vivir. El bien de la selección es mi bien. Yo quiero entrenar aquí muchos años. Me siento respaldado por todo lo que rodea a la selección".

A cerca de una ratificación por parte de las altas esferas de la RFEF, también se ha pronunciado: "No necesito sentarme con Rubiales o Molina, porque siempre me han dicho las cosas a la cara. Mi canal de comunicación es muy clara con ellos, mal iríamos si fuera a través de la prensa".

Moreno habló en los siguientes términos de las posibilidades de España de cara a la próxima Eurocopa: "Creo que podemos ser claros aspirantes. Pero en un torneo corto pueden pasar muchas cosas. Dinamarca, Grecia. Cuando hago un análisis profundo de las otras selecciones creo que podemos ganar a cualquiera y perder. Hay que ser humildes. Hace mucho daño pensar que vas a Suecia o Noruega te vas a pasear. El mundo no se acaba si pierdes o que eres campeón del mundo si ganas 7-0 a Malta".

El gran titular de la comparecencia llegó a la hora de ponerle nota a su trabajo y al del equipo durante la fase de clasificación: "Al equipo le pongo un diez, y a nosotros también. Porque se ha dado todo. Mi madre me dice que lo hemos hecho muy bien y estoy de acuerdo con ella".

Sobre la elección del WANDA para un partido sin nada en juego. El seleccionador lo explicó de la siguiente forma: "No se sabe a priori cómo va a estar el grupo. Pensábamos que nos podíamos jugar la clasificación en la última jornada. Espero que la gente se anime y demos un espectáculo como el del viernes"

Acabó hablando del combinado rumano al que le dejó varios elogios: "No creo que el partido vaya a ser más fácil porque no se juegan nada, Son más peligrosos. Me gustaría que Contra siguiera porque es un gran entrenador y ha hecho muchas cosas bien".