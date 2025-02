Real Madrid - Manchester City: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de vuelta de dieciseisavos de final de Champions League

El Bernabéu dictará sentencia. Llega la vuelta de los 1/16 de final de la Champions League entre los dos grandes dominadores de la competición en el último lustro. El rey y reciente campeón de Champions se acogerá a la mística del Bernabéu para, esta vez, defender con éxito la histórica victoria de la semana pasada en el Etihad Stadium (2-3).

Ni mucho menos puede confiarse el Real Madrid por mucho que los citizens estén a años luz de su nivel en los últimos años. El resultado es corto -tan solo un gol de diferencia- y el Madrid llegará tras un nuevo tropiezo en Liga al empatar en el Sadar ante Osasuna (1-1). Además, los de Guardiola dieron ante el Newcastle una de las mejores versiones del año, victoria por 4-0 y con un hat-trick de Marmoush.

El conjunto de Ancelotti tendrá que jugar con el resultado, algo que no se le ha dado especialmente bien en los últimos años. El recuerdo de los blancos cuando consiguen un gran resultado en la ida no es el mejor: la vuelta ante el Chelsea en 2022, ante la Juventus 2017-2018 y ante el Ajax en la 2018-2019. Ancelotti ya sabe lo que es vivir noches parecidas, con más sustos de los esperados, y por eso tendrá enpreavisoa su plantilla para que no se relaje, y menos anteun City con ganas de revancha tras lo sucedido el año pasado.

Bajas sensibles

El encuentro de Champions también estará marcado por las ausencias en ambos equipos. Los blancos no podrán contar con Carvajal, Militao ni Lucas Vázquez, pero recuperan a Alaba y Rüdiger, bajas en la ida. El City, por su parte, sí tiene un gran problema en defensa, donde no podrá contar con Akanji, Aké, Rubén Dias; y que tampoco podrá tener a Rodri, Bobb, Vitor Reis y Grealish.

Alineaciones de Real Madrid y City

Hay ciertas dudas en ambos equipos, especialmente en los locales, donde habrá que ver si hay algún cambio en defensa tras la recuperación de Rüdiger y Alaba.

Manchester City: Ederson; Gvardiol, Stones, Khusanov, Lewis; Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Savinho, Marmoush y Haaland.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Asencio, Rüdiger, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el partidazo de Champions

El partido de vuelta de 1/16 de final de Champions League entre Real Madrid y Manchester City se disputará este miércoles 19 de febrero a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu, y podrás seguir la narración en directo del encuentro en la web de Antena 3 Deportes , con la última hora, los onces, el resultado y la crónica.

