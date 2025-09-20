LaLiga
Real Madrid - Espanyol, en directo: ¡los blancos buscan la sentencia! (2-0)
Los blancos, imbatidos y con pleno de victorias, reciben al Espanyol en el Bernabéu para seguir liderando la Liga al menos una jornada más. Sigue la jornada 5 en directo.
Tras sufrir más de la cuenta ante el Marsella en su estreno europeo, el Real Madrid aspira este sábado a su sexta victoria de la temporada, quinta en Liga, para seguir liderando la competición doméstica de forma inmaculada (15 puntos sobre 15). Ante él tendrá a un Espanyol que rozó el descenso el año pasado, que ganó a los blancos en Cornellá y que esta temporada ha empezado como un tiro: 10 puntos de 12.
El Madrid, imbatido, con pleno de victorias... pero muy al límite
Los de Xabi Alonso son el equipo menos goleado de la competición junto a Osasuna (dos goles en contra) y han marcado ocho, que tampoco es una cifra asombrosa teniendo en cuenta la plantilla que atesora, en tres de los cuatro duelos se hizo con la victoria por la mínima (1-0 Osasuna, 2-1 Mallorca y 1-2 ante la Real Sociedad), y todo esto sin contar que ante el Marsella necesitó de dos penaltis (transformados por Mbappé) para imponerse al conjunto francés. Solo ante el Oviedo en el Tartiere (0-3) consiguió tener un duelo plácido.
El Espanyol, lanzado
Los pericos, por su parte, no han perdido ningún encuentro hasta la fecha y por el camino han vencido a Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca, ante la Real salvó un punto. Curioso también que Madrid y Espanyol se hayan enfrentado ya a los mismo tres rivales (Osasuna, Mallorca y Real).
Lesionados, ausentes y alineaciones
El equipo de Xabi vuelve a tener una defensa a cuadros, y es que Mendy y Rüdiger continúan lesionados, Arnold apenas duró cuatro minutos ante el Marsella y Huijsen será baja tras la expulsión por roja directa en Anoeta. Una roja que el CTA reconoció que no era pero, pese a esto, no le quitó la roja. Tampoco el TAD, que era la última instancia del club para intentarlo. En los pericos la única baja es Pere Milla, pero qué baja, uno de los jugadores más importantes para Manolo González.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
- RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Roberto Fernández y Javi Puado.
Real Madrid-Espanyol, en directo
El Real Madrid - RCD Espanyol, partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se jugará hoy sábado 20 de septiembre a las 16:15 horas (horario peninsular), en el Santiago Bernabéu. También se podrá seguir en la parte inferior de esta noticia con el directo, el minuto a minuto del partido, el resultado en vivo y todos los goles.
¡¡¡Se va Vinicius!!!
Pues puede que traiga cola... pero de nuevo vuelve a ser sustituido antes del pitido final. Entra Rodrygo y también Brahim, este por Mastantuono.
¡AL PALO VINICIUS!
¡Triple oportunidad del Madrid...! Hasta en dos ocasiones tuvo Mbappé el tercero... y finalmente Vini con un disparo con la zurda y casi sin ángulo rebotó en el poste derecho.
Min 64 RESULTADO Real Madrid - Espanyol: 2-0
Xabi Alonso ha movido el banquillo, fuera Gonzalo y dentro Güler. La realización enfoca los rostros de Endrick, Rodrygo...
Min 58 RESULTADO Real Madrid - Espanyol: 2-0
Se rompe un poco el partido, el Espanyol se abre más que nunca en busca de un tanto para recortar distancias... y esto permite que el Real Madrid gane espacio arriba para sentenciar del todo el encuentro. Momento para Vinicius, Mbappé, Mastantuono...
⚽ ¡¡DÍA DE GOLAZOS EN EL BERNABÉU!! ¡MBAPPÉ FUSILA A DMITROVIC!
¡Bueno, bueno, bueno! Pues día de zambombazos en el Santiago Bernabéu. Como no, ahora ha sido Mbappé, que no se pierde una, siempre se una a la fiesta. Asistencia de Vinicius, recorte del galo y misil que bate a Dmitrovic para poner el segundo de la tarde. Ahora sí, cierta tranquilidad para el líder, que se encarama a su quinta victoria consecutiva en Liga.
¡Se reanuda el partido en Madrid! 1-0
¡Todo listo para los segundos 45 minutos!
¡Descanso en Madrid! 1-0 manda el Madrid
¡El líder asegura de momento los tres puntos tras el GOLAZO de Militao desde 35 metros en el minuto 22! Puede ser decisivo el misil del brasileño. El Espanyol, pese a todo, plantando cara en el Bernabéu.
¡MBAPPÉ PERDONA EL SEGUNDO!
¡Lo que acaba de fallar el francés...! Se fue como una avión Vini por la banda y brindó un gran pase a Kylian, cuyo remate fue mordido y se fue lejos del palo izquierdo. Se desesperaba Mastantuono, que tenía el disparo 'cómodo' con la zurda...
Min 39. Real Madrid - Espanyol: 1-0
Intentan asociarse Mbappé y Vinicius... Mucho ruido, mucho rumor y cierta polémica en cuanto a su relación... El Madrid solo quiere que se entiendan en el campo.
Min 31. Real Madrid - Espanyol: 1-0
Pausa de hidratación en el Bernabéu. Ha mejorado el Madrid tras el tanto pero el Espanyol "está bien, está bien", tal y como lo ha recordado el técnico perico a sus jugadores. Y hay que recordar que cuatro de los cinco partidos que ha ganado el conjunto de Xabi ha sido por la mínima.
⚽ ¡¡¡¡¡GOLAZOOO de MILITAOOO!!!!!
¡Qué auténtica barbaridad de Eder Militao! ¡Qué misil a la escuadra, con efecto y con una potencia soberbia! Ya es uno de los goles de la Liga ¡Manda el Madrid! Momento importante también para el brasileño, que ha vuelto a un gran nivel defensivo y que además ha roto el empate hoy en un partido clave.
Min 20. Real Madrid - Espanyol: 0-0
Atascado el Madrid en estos últimos minutos, no sufre el Espanyol, que con su esquema defensivo tiene bloqueado al equipo blanco. Mbappé ha dejado de aparecer, mala noticia para los locales...
Min 11. Real Madrid - Espanyol: 0-0
Mucha posesión blanca en este inicio, ordenado el Espanyol en línea de 4-3-3 y 4-4-2. De momento, iniciativa de los de Xabi pero sin ningún tiro en estos primeros 10 minutos.
¡Está on fire Mbappé!
Hay como una especie de pique entre Mbappé y Vinicius por enamorar al Bernabéu, cuando uno busca una jugada imposible segundos después lo intenta el otro.
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDOOO!!!
¡Rueda el balón en la capitaaal! Recordamos, duelo de invictos, nadie ha perdido todavía y entre ambos suman siete victorias y un empate, lógicamente son dos de los mejores equipos en este arranque de competición.
¡Jugadores al terreno de juego!
Todo preparado en Chamartín. Se pinta de blanco el templo madridista.
¡15 minutos!
Día bonito y soleado en Madrid y, como siempre, muy buena entrada en el Bernabéu. Sí, otro partido más a las 16:15 para los blancos, que parece que se tienen que acostumbrar a este horario.
Vinicius, a resarcirse
El brasileño ya acumula varias suplencias esta temporada, pero hoy vuelve a la titularidad para demostrar a su público y a Xabi Alonso que sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta.
El Espanyol, sin su máximo goleador
El conjunto catalán no podrá disfrutar de Pere Milla, su máximo goleador con 3 goles en Liga, después de que fuera expulsado ante el Mallorca por roja directa. Milla ha marcado 3 de los 8 tantos que ha marcado el Espanyol en los cuatro primeros partidos...
¡11 victorias seguidas ante el Espanyol...!
Los blancos enlazan 11 victorias consecutivas ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu, desde 2012 no puntúan los pericos en Chamartín, cuando empataron 2-2 con goles de Cristiano y Coentrao en el Madrid y Sergio García y Albin en el equipo catalán.
¡Suplentes de Real Madrid y Espanyol!
Estos son los suplentes de ambos equipos:
- Real Madrid: Lunin, Mestre, David Jiménez, Alaba, Fran García, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Arda Güler, Brahim, Rodrygo y Endrick.
- Espanyol: Fortuño, Rubén Sánchez, Riedel, Miguel Rubio, Salinas, Rubén Sánchez, Roca, Pickel, Jofre, Terrats, Javier Hernández, Koleosho y Kike García.
¡ALINEACIÓN del ESPANYOL!
Así sale Manolo González en el Bernabéu:
11: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito; Dolan, Roberto y Puado.
¡Gonzalo, titular ante el Espanyol!
Sigue sorprendiendo e innovando Xabi en sus onces. Le da descanso a Güler y mete en su lugar a Gonzalo, que jugará de referencia en ataque apoyado por Vinicius y Mbappé en las bandas. Vuelve Vinicius y Asencio reemplaza al sancionado Huijsen. Mastantuono repite.
¡¡ONCE del REAL MADRID!!
¡Vamos con el XI OFICIAL de Xabi Alonso esta tarde en el Santiago Bernabéu!
11: Courtois; Carvajal, Asencio, Militao, Carreras; Mastantuono, Valverde, Tchouaméni, Vinicius; Gonzalo y Mbappé.
El Madrid, a ganar y a convencer
Lo primero lo ha hecho siempre, cinco partidos y cinco victorias entre Liga y Champions, pocos goles encajados (tres en cinco) y con un Mbappé completamente enchufado (6 goles y 1 asistencia), buscan una nueva victoria liguera que les mantenga al menos una jornada más en lo más alto de la clasificación.
Eso sí, falta convencer algo más en cuanto al juego e intentar resolver los partidos con más margen, cuatro de ellos se han decidido por la mínima.
El Espanyol, pura ilusión
Estamos al comienzo de la temporada pero ya hay algunos equipos que están más necesitados que otros, no es el caso del Espanyol, que ha empezado como un tiro ganando tres de los cuatro partidos, empatando otro y sumando 10 puntos de los 12 posibles. Esto ya es un gran paso hacia la salvación, queda un mundo pero cada victoria es acercarse un poco más a la permanencia. Todos recuerdan que el año pasado en Cornellá el equipo catalán venció a los madridistas en un partido muy polémico.
Real Madrid - Espanyol en directo: alineaciones y última hora de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos a un nuevo partido de LaLiga EA Sports! Hoy juega el líder de la competición doméstica, el Real Madrid recibe a las 16:15 al Espanyol en el Santiago Bernabéu. El equipo de Xabi ha ganado los cinco primeros encuentros (Liga + Champions) y hoy busca atar, al menos una jornada más, el liderato de la Liga.
Los pericos, por su parte, no vienen con urgencia sino con ilusión, y ya saben lo que es ganar a los blancos el año pasado cuando lo hicieron en Cornellá. Este año suman 10 puntos de 12 y hoy saldrán a disfrutar, competir e intentar puntuar, pero sin grandes exigencias.
¡Vamos ya con la previa y con el partido de la jornada 5! ¡ARRANCAMOOOS!
