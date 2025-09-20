Real Madrid - Espanyol, en directo: ¡los blancos buscan la sentencia! (2-0)

Tras sufrir más de la cuenta ante el Marsella en su estreno europeo, el Real Madrid aspira este sábado a su sexta victoria de la temporada, quinta en Liga, para seguir liderando la competición doméstica de forma inmaculada (15 puntos sobre 15). Ante él tendrá a un Espanyol que rozó el descenso el año pasado, que ganó a los blancos en Cornellá y que esta temporada ha empezado como un tiro: 10 puntos de 12.

El Madrid, imbatido, con pleno de victorias... pero muy al límite

Los de Xabi Alonso son el equipo menos goleado de la competición junto a Osasuna (dos goles en contra) y han marcado ocho, que tampoco es una cifra asombrosa teniendo en cuenta la plantilla que atesora, en tres de los cuatro duelos se hizo con la victoria por la mínima (1-0 Osasuna, 2-1 Mallorca y 1-2 ante la Real Sociedad), y todo esto sin contar que ante el Marsella necesitó de dos penaltis (transformados por Mbappé) para imponerse al conjunto francés. Solo ante el Oviedo en el Tartiere (0-3) consiguió tener un duelo plácido.

El Espanyol, lanzado

Los pericos, por su parte, no han perdido ningún encuentro hasta la fecha y por el camino han vencido a Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca, ante la Real salvó un punto. Curioso también que Madrid y Espanyol se hayan enfrentado ya a los mismo tres rivales (Osasuna, Mallorca y Real).

Lesionados, ausentes y alineaciones

El equipo de Xabi vuelve a tener una defensa a cuadros, y es que Mendy y Rüdiger continúan lesionados, Arnold apenas duró cuatro minutos ante el Marsella y Huijsen será baja tras la expulsión por roja directa en Anoeta. Una roja que el CTA reconoció que no era pero, pese a esto, no le quitó la roja. Tampoco el TAD, que era la última instancia del club para intentarlo. En los pericos la única baja es Pere Milla, pero qué baja, uno de los jugadores más importantes para Manolo González.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Roberto Fernández y Javi Puado.

Real Madrid-Espanyol, en directo

El Real Madrid - RCD Espanyol, partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se jugará hoy sábado 20 de septiembre a las 16:15 horas (horario peninsular), en el Santiago Bernabéu. También se podrá seguir en la parte inferior de esta noticia con el directo, el minuto a minuto del partido, el resultado en vivo y todos los goles.

