Muere Esteban Racca, jugador de rugby de 41 años, tras recibir un golpe en pleno partido: "Este deporte nos recuerda lo frágil de la vida..."

El deporte amateur sudamericano sufrió un duro golpe hace unos días después de que Esteban César Racca, jugador de rugby de 41 años, falleciera después de desplomarse en pleno partido justo unos minutos después de recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Cayó desplomado tras un golpe en la cabeza

El jugador de 41 años, de nacionalidad argentina y que militaba en el 'Old King Club' de Paraguay perdió la vida por un traumatismo craneoencefálico que a la postre le provocó una hemorragia cerebral severa.

La tragedia tuvo lugar hace justo una semana, el domingo 14 de septiembre, en un partido perteneciente al torneo Pre Intermedia Metropolitano entre su equipo y el Jabalíes Rugby Club, en la ciudad de Luque, Paraguay. Tras una jugada en la que recibió un fuerte golpe en la cabeza completamente fortuito cayó al suelo y pese a la rápida asistencia no pudo sobrevivir.

Una de las principales televisiones de Paraguay tuvo acceso a un vídeo donde se puede ver a todos sus compañeros, rivales y miembros del staff técnico, acompañados de los médicos, intentando salvarle la vida. Unas imágenes que pueden dañar la sensibilidad de algunos usuarios.

"El rugby nos recuerda lo frágil de la vida"

Su club, el Old King Club, emitió una nota de despedida en sus redes sociales tras conocerse el fallecimiento de su jugador: "Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansá en paz, hermano de la ovalada".

Por otra parte y en cuanto a la posible causa de la muerte, el fiscal Jorge Escobar dio más detalles de cuando pudo hacer recibido el golpe fatal, en este caso asegura que se produjo antes del encuentro. "Falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico cerrado. Ese golpe se pudo haber dado en el partido, no en el momento, si no unos 10 a 15 minutos antes".

