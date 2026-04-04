Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Colapsa una pared en el estadio Alejandro Villanueva dejando un muerto y 47 heridos

Una pelea pudo provocar el derrumbamiento de la pared.

Un herido tras el desplome de la pared de un estadio en Lima

Un herido tras el desplome de la pared de un estadio en LimaEFE

Publicidad

Una persona ha muerto y 47 han resultado heridas de diversa consideración tras desplomarse la pared de la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, sede del club Alianza Lima.

Tal y como informaron diversas fuentes, los aficionados programaron una concentración festiva justo antes del superclásico peruano contra Universitario de Deportes.

Un muerto y 47 heridos

La fiesta terminó en tragedia después de que colapsara una pared de la tribuna del estadio Alejandro Villanueva, que fue abierto previamente para que se concentraran los aficionados. Al parecer, pudo producirse una pelea que provocó un caos con el que se desplomó la pared haciendo que decenas de personas resultaran heridas, en los vídeos que corren por las redes sociales se puede apreciar a algunos de ellos en el suelo y recibiendo atención médica.

Tal y como detalló en un principio el Servicio de Atención Móvil de Urgencia: "De acuerdo con el reporte preliminar, se han registrado por lo menos 60 personas lesionadas, que vienen siendo evaluadas y atendidas", y fue después cuando se confirmó que el número real de heridos era de 47, y se confirmó el fallecimiento de otra persona.

Además, medios locales informaron de que de los bomberos extrajeron a unas veinte personas que resultaron atrapadas entre escombros de la pared del estadio situado en el distrito de La Victoria. Varios de los lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros centros asistenciales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un 'yo-yo' de 181 kilos para fortalecer a los astronautas de Artemis II: así hacen ejercicio rumbo a la Luna

Un 'yo-yo' de 181 kilos para fortalecer a los astronautas de Artemis II: así hacen ejercicio rumbo a la Luna

Publicidad

Deportes

El tenista Rafa Jódar

Rafa Jódar aplasta a Trungelliti y gana en Marrakech su primer título ATP a los 19 años

Stan Wawrinka

Wawrinka, la leyenda que sueña con medirse a Alcaraz por primera vez en su carrera: "Está llevando el tenis a otra dimensión..."

Mbappé durante el Mallorca-Real Madrid (2-1)

El Real Madrid se la pega en San Moix ante el Mallorca y deja en bandeja la Liga al Barça (2-1)

Un herido tras el desplome de la pared de un estadio en Lima
Fútbol

Colapsa una pared en el estadio Alejandro Villanueva dejando un muerto y 47 heridos

Kylian Mbappé, en un partido del Real Madrid
LaLiga EA Sports

Mallorca - Real Madrid: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Iker Pajares, campeón de España de Squash
Squash

Iker Pajares, seis veces campeón de España de Squash: "Me encantaría jugar unos Juegos Olímpicos"

El squash será uno de los cinco deportes incluidos en el programa olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Iker Pajares, seis veces campeón de España, sueña con estar en la cita olímpica.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Alejandro Davidovich en las semifinales del Masters de Montecarlo
Rolex Montecarlo Masters

Complicado sorteo para Carlos Alcaraz en el Rolex Montecarlo Masters

El murciano debutará ante el ganador del Sebastián Báez - Stan Wawrinka. Alcaraz evita a Sinner, Medvedev, Ruud y Zverev hasta una hipotética final.

Tiger Woods hablando con los agentes en el momento de su detención.

Desvelan las imágenes de la detención de Tiger Woods: "Sí, estaba hablando con el presidente"

Imagen de una balón de fútbol americano

Conmoción en EEUU: muere un ex jugador de fútbol americano de 24 años retirado por salud mental

Kylian Mbappé observa durante la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26.

Mbappé, sobre los insultos racistas que recibió tras fallar el penalti contra Suiza: "Era un muerto viviente"

Publicidad