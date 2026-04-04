Colapsa una pared en el estadio Alejandro Villanueva dejando un muerto y 47 heridos

Una persona ha muerto y 47 han resultado heridas de diversa consideración tras desplomarse la pared de la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, sede del club Alianza Lima.

Tal y como informaron diversas fuentes, los aficionados programaron una concentración festiva justo antes del superclásico peruano contra Universitario de Deportes.

Un muerto y 47 heridos

La fiesta terminó en tragedia después de que colapsara una pared de la tribuna del estadio Alejandro Villanueva, que fue abierto previamente para que se concentraran los aficionados. Al parecer, pudo producirse una pelea que provocó un caos con el que se desplomó la pared haciendo que decenas de personas resultaran heridas, en los vídeos que corren por las redes sociales se puede apreciar a algunos de ellos en el suelo y recibiendo atención médica.

Tal y como detalló en un principio el Servicio de Atención Móvil de Urgencia: "De acuerdo con el reporte preliminar, se han registrado por lo menos 60 personas lesionadas, que vienen siendo evaluadas y atendidas", y fue después cuando se confirmó que el número real de heridos era de 47, y se confirmó el fallecimiento de otra persona.

Además, medios locales informaron de que de los bomberos extrajeron a unas veinte personas que resultaron atrapadas entre escombros de la pared del estadio situado en el distrito de La Victoria. Varios de los lesionados fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros centros asistenciales.

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