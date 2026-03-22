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Real Madrid - Atlético de Madrid: Hora, alineaciones y dónde ver el derbi de LaLiga en directo

Madridistas y rojiblancos se miden por tercera vez en la temporada, primera vez en el Bernabéu, en un partido trascendental, especialmente para los de Arbeloa. Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el Real Madrid-Atlético de la jornada 29 de LaLiga.

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Vinicius y Julián ÁlvarezGTRES/Antena 3

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El Santiago Bernabéu acoge el tercer derbi de la temporada -primero en el feudo blanco- en la recta final de una semana en la que Real Madrid y Atlético han confirmado su presencia en los cuartos de final de la Champions tras eliminar con contundencia a Manchester City (5-1) y Tottenham (7-5) respectivamente. Un partido en el que la presión se traslada al equipo local, que de perder podría ponerse a siete puntos del Barça si estos vencen al Rayo Vallecano (14:00). El Atleti, por contra, apenas tiene opciones de pelear por el título (a 13 de los azulgranas, líderes de la competición).

El Madrid, cuatro años seguidos sin ganar al Atleti en el Bernabéu

Ambos llegan al duelo con la moral por las nubes y habiendo perdido un derbi de los dos disputados (el Madrid cayó 5-2 en el Metropolitano y el Atleti 1-2 en las semifinales de la Supercopa de España). No obstante, los blancos no ganan como locales en Liga al conjunto rojiblanco desde 2021, habiendo empatado los tres últimos encuentros en el Bernabéu (2023, 2024 y 2025). En general, y exceptuando partidos muy concretos, la igualdad entre merengues y rojiblancos en los duelos del último lustro han dejado hasta nueve empates en los 90 primeros minutos (tres se resolvieron en la prórroga y uno en la tanda de penaltis).

Eso sí, el Madrid ha sumado 36 de los 42 puntos que ha disputado en casa (derrotas sorprendentes ante Celta y Getafe), mientras que el Atlético es muy poco fiable lejos del Metropolitano (17 de 39 puntos) y con un balance pobre de 13 goles a favor y 13 en contra. Aunque el escenario y el rival seguro que mantiene al equipo del Cholo con opciones de puntuar de principio a fin.

La presión del derbi recaerá sobre el Madrid, que no puede pinchar si no quiere ver como el Barça se aleja. El Atleti, a 13 del Barça y a nueve del Madrid podría recortar con ambos si consigue tomar el Bernabéu, aunque sus opciones por el título seguirían siendo pocas.

Bajas del derbi

A su vez, ambos equipos contarán con ausencias de cara al partido de hoy. El Madrid no contará con Courtois, Ceballos, Militao, Mendy y Rodrygo, mientras que en el Atleti no estarán Barrios, Oblak, Mendoza y Pubill. No obstante, Arbeloa recupera a Mbappé y Bellingham para un duelo crucial en la pelea blanca por el título de Liga.

Posibles onces del Real Madrid-Atlético

Estas podrían ser las alineaciones oficiales del derbi madrileño de hoy:

  • Real Madrid: Lunin; Carreras, Rüdiger, Huijsen, Carvajal; Valverde, Tchouaméni, Güler, Pitarch; Vinicius y Mbappé.
  • Atlético de Madrid: Musso, Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Sorloth y Julián Álvarez.

Hora y dónde ver el derbi madrileño

El derbi madrileño de la jornada 29 de LaLiga entre Real Madrid y Atlético de Madrid se disputará este domingo 22 de marzo en el estadio Bernabéu a las 21:00 de la noche. Podrás disfrutar de la retransmisión en directo y la última hora del partido en la web de Antena 3 Deportes.

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