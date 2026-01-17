La reacción viral de Florentino Pérez tras los cánticos de 'dimisión': "¿Eso va por mí?"

Tras muchos años, el Santiago Bernabéu no dudó en recriminar a jugadores, incluido Florentino Pérez, el pobre juego del equipo y la reciente eliminación ante el Albacete en octavos de Copa del Rey. El público madridista protagonizó una pitada histórica, acompañada de una pañolada tras el final de la primera parte, que se recordará en el club durante muchos años.

Prácticamente todo el equipo fue objeto del enfado de la afición, aunque unos más que otros, Vinicius y Bellingham se llevaron la peor parte, pero el que tampoco salió indemne fue Florentino Pérez, al que parte de la grada le pidió la dimisión.

Así reaccionó Florentino Pérez

Corría tan solo el minuto cinco cuando en el Bernabéu se escuchaba más fuerte y claro que nunca el "Florentino, dimisión", un cántico al que reaccionó el mandamás blanco girándose hacia su homónimo del Levante, Pablo Sánchez: "¿Eso va por mí?", se le puede leer al presidente antes de esbozar una tímida sonrisa.

Pese al tremendo enfado de la parroquia madridista, los cánticos de "Florentino, dimisión" no tuvieron más recorrido en la segunda parte, centrándose estos en el juego del equipo, y de forma más concreta en los dos grandes señalados, Vinicius y Bellingham.

Arbeloa defiende a su presidente

Álvaro Arbeloa, por su parte, criticó a la afición que profirió esos cánticos hacia el presidente del Real Madrid: "Sé de donde vienen los pitos, estas campañas, no son de gente que no quiere a Florentino sino que no quieren al Madrid. No me van a engañar, es la persona más importante de este club junto a Bernabéu y los madridistas somos conscientes de lo que ha hecho Florentino por este club. Sabemos de dónde vienen estos pitos", explicó el técnico salmantino tras su primera victoria en el banquillo.

También quiso salir en defensa de Vinicius, quien pudo salir tocado tras los pitos de su afición: "Lo que ha hecho este jugador siendo un niño en el Madrid no lo han hecho muchos. Nos va a dar muchos títulos, como ya ha hecho... Ahora me tengo que ganar su cariño como entrenador. Eran pitos para mí también", admitió antes de lanzar un capote a todos sus jugadores: "Hoy he tenido 11 valientes... y 20 durante toda la semana".

De momento, Arbeloa salvó un día complicado ganando su primer partido como entrenador del primer equipo en el día e su 43º cumpleaños. Este próximo martes recibirán al Mónaco en la séptima jornada de la Champions League, donde los blancos son 7º (de 36) con 12 puntos de 18 posibles. Una victoria podría darles el pase directos a octavos de final, algo que no pudieron hacer el año pasado con Ancelotti.

